गाजियाबाद: कचहरी में घुसा तेंदुआ, कई लोगों को किया घायल, देखिए वीडियो

गाजियाबाद: तेंदुआ जब कोर्ट परिसर में घुसा तो वहां अफरा-तफरी मच गई, कोर्ट रूम को खाली करवा दिया गया।

गाजियाबाद कोर्ट में घुसा तेंदुआ (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad, Uttar Pradesh) के कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ घुस गया, जिसकी वजह से पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। तेंदुए ने दो वकीलों और अन्य कई लोगों को घायल कर दिया है। एक जूता पालिश करने वाले व्यक्ति पर तेंदुए ने कान के पास हमला किया, जिसकी वजह से वह अधिक घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोर्ट परिसर में घुसा तेंदुआ तेंदुआ जब कोर्ट परिसर में घुसा तो वहां अफरा-तफरी मच गई, कोर्ट रूम को खाली करवा दिया गया। कई लोगों ने भागकर जान बचाई वरना अधिक लोग तेंदुए की चपेट में आ जाते। जानकारी के अनुसार, तेंदुए के कोर्ट परिसर में घुसने की जानकारी वन विभाग को दे दी गई, वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। करीब 4 बजे कचहरी में घुसा तेंदुआ लोगों ने बताया कि करीब चार बजे तेंदुए को पहली बार देखा गया था, लोगों में अफरा तफरी मचने के बाद तेंदुआ लोगों पर हमला करते हुए भाग निकला और कचहरी की एक बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग को बंद कर दिया इसके बाद वन विभाग की टीम बिल्डिग के अंदर दाखिल हुई। Also Read Ghaziabad की कचहरी में घुसा तेंदुआ, 2 जख्मी, वकीलों ने भागकर बचाई जान कहां से आया, इसके बारे में नहीं है जानकारी कोर्ट परिसर में तेंदुए के घुसने की जानकारी आस पास के इलाकों में आग की तरह फ़ैल गई, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हमला करने और कोर्ट परिसर में मौजूद तेंदुए के कई वीडियो सामने आये हैं, जो कि वायरल हो रहे हैं। हालांकि तेंदुआ कब और किस तरफ से आया इससे जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। मेरठ की वन विभाग की टीम करेंगी रेस्क्यू वन विभाग की टीम के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए सिर्फ जाल था, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे कि तेंदुए को बेहोश कर उसे पकड़ा जा सके। जानकारी के अनुसार, तेंदुए को पकड़ने के लिए मेरठ से वन विभाग की टीम बुलाई गई है, जो तेंदुए को रेस्क्यू करेगी। तेंदुआ CJM में भी घुस गया था,जहां वह लोगों को देखकर हमला करने लगा, इससे वहां अफरा तफरी मच गई।

