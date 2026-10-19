टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, हमले में अभिनेता सुरक्षित बच गए जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य शख्स घायल हो गए। घटना के बाद सोशल मीडिया एक पोस्ट वायरल है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है, हालांकि अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। इस बीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक गैंगस्टर के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर एक पुलिस अधिकारी की आलोचना की है। दीपके ने दिल्ली पुलिस की एक साल पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो शेयर किया है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था, “आपने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। हालांकि, मैं इतना बता सकता हूं कि संदेश/कॉल में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया था, जिसके साथ सम्मानसूचक शब्द ‘साहब’ का इस्तेमाल किया गया था।” इस वीडियो का हवाला देते हुए, दीपक लिखते हैं कि पुलिस ने गैंगस्टर का जिक्र करते समय सम्मानजनक शब्द ‘साहब’ का इस्तेमाल किया।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, “पुलिस ने गैंगस्टर को सम्मानजनक शब्द ‘साहब’ कहकर संबोधित किया। अगर अपराधियों को दिए गए इस सम्मान का 10 प्रतिशत भी उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दिया जाता जो केवल अपना विरोध करने का अधिकार इस्तेमाल कर रहे थे तो हालात कुछ और होते।”

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NEET परीक्षा को लेकर मची अफरा-तफरी के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘कॉकरोच पार्टी’ ने प्रदर्शन किया। जंतर-मंतर पर कई दिनों तक चले इस प्रदर्शन के दौरान, दिल्ली पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ जैसा बर्ताव किया, उस पर दीपके ने टिप्पणी की है। कुछ दिन पहले, दीपके ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। दीपके फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, लेकिन विमान से उतरने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद पुलिस ने जंतर-मंतर पर अभूतपूर्व सुरक्षा तैनात कर दी और प्रदर्शनकारियों को वहां पहुंचने से रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ जैसा बर्ताव किया उसकी काफी आलोचना हुई। रविवार को मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ। टाइगर तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनके ड्राइवर को चोटें आईं। टाइगर खुद उन्हें अस्पताल ले गए।

DCP ने कहा था ‘साहब’, बाद में कहा था जुबान फिसल गई थी

वायरल वीडियो में दिख रहे अधिकारी पूर्वी दिल्ली के DCP अभिषेक धनिया हैं। विवाद बढ़ने पर उन्होंने इसे “जुबान फिसलना” बताया था और कहा था कि उन्होंने हाल ही में अपने एक सीनियर अधिकारी ओमबीर बिश्नोई से मुलाकात की थी, जिसके कारण उनके मुंह से गलती से ‘साहब’ निकल गया। यह वीडियो टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद एक बार फिर वायरल हो रहा है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया दावा

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आरोप है कि यह हमला अनिल पंडित और हरमन संधू ने किया था। हमलावरों का दावा है कि उन्होंने पहले भी टाइगर श्रॉफ से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन टाइगर ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। गैंग ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो सलमान खान के साथ काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच, मुंबई पुलिस को टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वालों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए जनसत्ता पर पढ़ते रहिए।

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कानपुर में 35 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 12 लोगों को डकैती के आरोप में पकड़ा गया था। इस केस की काफी चर्चा हुई थी, हालांकि अब यह मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है। इस बहुचर्चित एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच-CID (CB-CID) की जांच में खुलासा हुआ है कि 1991 में जिन 12 लोगों को डकैती की तैयारी के आरोप में एनकाउंटर में पकड़ा गया था, वो पूरी तरह बेगुनाह थे क्योंकि इन लोगों पर लगाए गए आरोप झूठे थे। इसी के तहत अब इस मामले में महाराजपुर थाने में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला गढ़ने यानी फर्जी केस बनाने के FIR दर्ज की गई है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…