रमजान की बधाई देने पर लता मंगेशकर को दी गाली

महान गायिका लता मंगेशकर किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज ने करोड़ों लोगों को अपना प्रशंसक बनाया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री या भारत ही नहीं लता मंगेशकर की गायिकी के प्रशंसक पूरी दुनिया और हर मजहब के लोग हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के कारण लता मंगेशकर अब पाशर्व गायन से दूर हैं, लेकिन लता दीदी सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़ी रहती हैं। अब चूंकि रमजान का पवित्र महीना शुरु हुआ है, इसलिए लता दीदी ने ट्विटर पर सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद दी है, जिस पर लोगों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है और लता दीदी का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इसी बीच एक यूजर ने लता दीदी के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया स्वरुप अपशब्द कह दिए हैं, जिससे लोगों ने इस सोशल मीडिया यूजर को निशाने पर ले लिया है।

New York Times ने भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए लिखा, So-called singer

— Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) May 17, 2018

Thanks didi… be happy and stay blessrd

— Usman Muhammad (@Usman_attk) May 17, 2018