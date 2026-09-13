मध्य प्रदेश के बालाघाट में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स’ या कंटेंट क्रिएटर्स ने घेर लिया। ‘इन्फ्लुएंसर्स’ ने दीपके से कई सवाल किए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिजीत दीपके शनिवार को आदिवासी परिवारों से मिलने पहुंचे थे।

दीपके के साथ क्या हुआ?

अभिजीत दीपके आदोरी, कोरका और बोंदारी गांवों में उन आदिवासी परिवारों से मिलने पहुंचे थे, जिनके बच्चों की संक्रामक बीमारियों के कारण मौत हुई है। दीपके यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी जुटाना चाहते थे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खुद को ‘इन्फ्लुएंसर’ बताने वाली एक युवती कार में बैठे अभिजीत दीपके के सामने माइक लेकर उनसे पूछती सुनाई दे रही है कि क्या वह ‘यहां लाशों पर राजनीति करने’ आए हैं।

युवती ने पूछा कि दीपके इतनी देर से इलाके का दौरा क्यों कर रहे हैं? वीडियो में दीपके यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि क्षेत्र का दौरा करने में हुई देरी के लिए वह माफी मांगते हैं।

सीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया दीपके को रवाना

महिला ‘इन्फ्लुएंसर’ ने कहा, “यहां अच्छी सड़क बनी है, दिखाई नहीं दे रही क्या?” बहस आगे बढ़ने पर अभिजीत दीपके के साथ आए सीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें दूसरी कार में बैठाया और वहां से रवाना कर दिया। दीपके के जाने के दौरान महिला को यह कहते सुना गया, “भाग गया, भाग गया।”

स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया कि दूरदराज के गांव में बाहर से आए सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स’ को देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने आशंका जताई कि दीपके के दौरे में रुकावट डालने के लिए इन लोगों को किसी के कहने पर वहां भेजा गया था।

इस बीच, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने इस सप्ताह इस इलाके में 30 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था।

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पुणे में 28 वर्षीय MPSC अभ्यर्थी की आत्महत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर एक अभ्यर्थी को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।