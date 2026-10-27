इंस्टाग्राम पर लंगूर का एक वायरल हो रहा है जिसमें दिल छू लेने वाला पल है, वीडियो ओडिशा के एक मोबाइल रिपेयर शॉप का है जहां एक लंगूर घुस आता है और इसके बाद जो होता है उसे देखकर सोशल मीडिया यूज़र्स भावुक हो रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद लोग इंसान और जानवरों के बीच के भावुक रिश्ते की मिसाल पेश कर रहे हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि लंगूर दुकान के मालिक के पास जाता है जो उस समय अपना फोन चला रहे होते हैं वह अचानक उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है और फिर उन्हें गले लगा लेता है। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। लंगूर जब दुकान में जाकर मालिक को गले लगाता है तो वह घबराता नहीं है, जैसे वह लंगूर को पहले से जानता हो या पहले से उससे दोस्ती हो।

बिना घबराए दुकानदार लगा गले

दुकानदार को उस लंगूर के गले लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो लंगूर अक्सर ही दुकान पर आता-जाता रहता हो। जब लंगूर ने उसे गले लगाया तो वह बिल्कुल शांत और बेफिक्र बना रहा, जबकि पीले रंग की टी-शर्ट पहना हुआ दूसरा शख्स खतरे से बचने के लिए दुकान से बाहर चला गया।

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एक्स पर वीडियो के कैप्शन में लिखा था, “हम सभी को कभी-कभी गले लगने की ज़रूरत होती है…”वीडियो के वायरल होने पर यूज़र्स ने इस प्यारे पल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूज़र ने कहा, “वह उस शख्स की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, ‘तुमने मुझे वापस गले क्यों नहीं लगाया?'” एक अन्य यूज़र ने एक GIF के साथ टिप्पणी की, “ओह, अरे दोस्त।” कई ने हुनुमान अंश भी कहा है।

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एक तीसरे यूज़र ने दुकानदार की सुरक्षा को लेकर लिखा, “कमाल है कि उस शख्स ने बिल्कुल सही कदम उठाए। यह एक जंगली जानवर है, इसलिए शांत रहें, कोई अचानक हरकत न करें नीचे की ओर देखें और कभी भी उसकी आंखों में न देखें।” खैर, इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-



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