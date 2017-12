राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव अपने मजाकिया लहजे के लिए चर्चित हैं। इसी के चलते सोशल मीडिया पर भी वे सुर्खियों में बने रहते हैं। बुधवार (13 दिसंबर) को उन्‍होंने खुद को ‘ट्विटर का बेटा’ घोषित कर दिया। लालू ने ट्वीट किया, ”मैं ट्विटर का बेटा हूँ आप मुझे रिट्वीट नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा।” इसके कुछ देर बाद ही अगले ट्वीट में लालू ने कहा, ”कमल का फूल ऑल्वेज़ बनाविंग अप्रैल फूल। रहना कूल ना करना भूल, चटाना धूल।” लोगों ने लालू का ट्वीट देखा तो उन्‍हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने रिट्वीट न पाने की स्थिति में उन्हें तरह-तरह के ऑप्शन बताने शुरू किए। किसी ने चारा खाने की बात कही तो किसी ने तिहाड़ जाने की। लालू के ट्वीट के जवाब में राहुल सिंह लिखते हैं- चारा खाने। सुमख ने कहा- कोई पूछ नहीं रहा क्या आजकल। अमित बाजपेयी ने कहा-तिहाड़। वहीं ‘इम्पोर्टेड मशरूम के अधिकृत विक्रेता’ ट्विटर हैंडल ने लालू से कहा- जिनका चारा खाए हो, वही रीट्वीट करेंगी । देवेश शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा-आप ट्विटर के बेटे हैं या नहीं, यह तो नहीं पता, पर ट्विटर वाले आपके बाप जरूर हैं।

राहुल उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा- ‘आप सीबीआई वालों के प्रिय हैं, अगर वो आप की पूछ-परख नहीं करेंगे तो कौन करेगा?’ अभिषेक यादव ने ट्वीट किया- ‘हाहाहा, आपको भी ट्विटर मैया ने बुलाया है । बेटा सिर्फ बाप का होता है।’ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी नामक आइडी से लालू को ट्रोल करते हुए लिखा गया- ‘ये तेजप्रताप को अपना पासवर्ड मत बताया करो, कुछ भई अनाप-शनाप लिख देता है।’

Lalu ji, I told you during our last anti corruption meeting that joint should be used only in emergency

— Arvind Kejriwal (@sabmilehuehai) December 13, 2017