इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन प्रीति जिंटा छाई हुई हैं। मैच के दौरान कभी मैदान में अपनी अदाओं से तो कभी अपनी टीम के खिलाड़ियों का शानदार इंटरव्यू लेकर। हाल ही में किंग्स-11 पंजाब टीम की मालकिन और मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस एक रिपोर्टर की भूमिका में नजर आईं। उन्होंने पंजाब के बल्लेबाज कन्नूर लोकेश (केएल) राहुल का इंटरव्यू लिया। प्रीति ने इस दौरान केएल से उनके और गेल की क्रीज पर दोस्ती और खेल से जुड़े कई मजेदार सवाल किए।

आपको बता दें कि शनिवार (22 अप्रैल) को किंग्स-11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच भिंड़त हुई थी। यह मुकाबला पंजाब की टीम ने नौ विकेट से जीता (डकवर्थ लुईस मेथड से) था। केएल ने इस मैच में 27 गेंदों पर 60 रन बनाए थे, जिसमें दो छक्के और नौ चौके शामिल थे। धाकड़ पारी के लिए केएल को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था। मैच के बाद टीम की मालकिन प्रीति ने उनका बेहद मजेदार इंटरव्यू लिया।

प्रीति: गेल के साथ ओपनिंग करने पर इस बार क्या अलग रहा?

केएल: ज्यादा अंतर नहीं था। पिछली बार हम साथ खेले थे। लेकिन अधिक साझेदारी नहीं कर सके थे। मगर इस साल गेल आईपीएल में बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वह अपने अंदाज में होते हैं तो विरोधी टीमों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। हम एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। हंसते भी हैं।

प्रीति: क्रीज पर एक दूसरे से क्या कहते हैं?

केएल: क्रिस गेल को मैं क्या रन बनाने के लिए कहूंगा। उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है।

प्रीति: कैसे जोक क्रैक करते हैं?

केएल: यह हालात पर निर्भर करता है। मैं कई बार मजेदार शॉट खेलता हूं तो कभी वो वैसा शॉट खेलते हैं। हम तब उस पर ब्रेक में बात करते हैं। थोड़ा बहुत मजाक भी करते हैं।

प्रीति: राहुल में इस साल क्या खास है?

केएलः मैं हमेशा से खास रहा हूं। इस साल मुझे बल्लेबाजी कर के अच्छा लग रहा है। नई फ्रैंचाइजी भी है।

प्रीति: दूसरा मैन ऑफ द मैच है? क्या आगे भी ऐसे ही खिताब आने वाले हैं?

केएल: मेरे और गेल के बीच में इस बात पर जोक भी हुआ था। ऑरेंज कैप को लेकर। हममें तय हुआ कि हम दोनों किसी और टीम के खिलाड़ी के पास इस कैप को जाने नहीं देंगे।

प्रीति बनीं 'रिपोर्टर', क्या-क्या पूछे केएल से सवाल?

Preity Zinta in conversation with KL Rahul https://t.co/0Qli4moF8j via @ipl

— Abhishek Gupta (@kalamkafakeer) April 22, 2018