शादी की सालगिरह पर रोमांटिक हुए कुमार विश्वास, सोशल मीडिया पर पत्नी को यूं दी बधाई

आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अकसर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी कविताएं युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आती है। ”कोई दीवाना कहता है” कविता ने तो उन्हें शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर भी विश्वास काफी एक्टिव रहते हैं और शनिवार को उन्होंने इसी के जरिए अपनी पत्नी को एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पत्नी के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए शेर भी लिखा। आप नेता ने ट्विटर पर रोमांटिक अंदाज में लिखा-एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत-दीवारों को घर कर देता है। मेरी मोहब्ब्त, दोस्त, सलाहकार, ब्रैंड मैनेजर, ड्रेस डिजाइनर, बेटियों की मां, माता-पिता की पसंदीदा बहु और सबसे ऊपर मेरी पत्नी मंजू शर्मा को एनिवर्सरी की मुबारकबाद। कुमार के इस ट्वीट को अब तक 3 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 448 बार री-ट्वीट किया जा चुका है। लोगों ने भी इस दंपत्ति को अपने-अपने अंदाज में शुभकामनाएं दीं।

एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है,

बेज़ुबान छत-दीवारों को घर कर देता है.

Happy Anniversary to my love,friend,adviser,brand manager,dress designer, mother of my dolls,Favrt Bahu of my Maa-Papa n above all My wife Manju Sharma.Thnkx for your presence in my existence pic.twitter.com/eU43GrBTHk

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) December 23, 2017