Kumar Vishwas: राम का महिमामंडन करना पसंद नहीं, मार देंगे- केजरीवाल का जिक्र कर कुमार विश्वास को मिली धमकी, आरोपी गिरफ्तार

Kumar Vishwas: कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी मिली है!

कवि कुमार विश्वास (फोटो सोर्स- ANI)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram