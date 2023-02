अरविन्द केजरीवाल का नाम ले बीजेपी नेता ने कुमार विश्वास को दी जन्मदिन बधाई, कवि ने कहा- सुधर जा दुष्ट

सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के फैंस के साथ नेता भी उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं।

कवि कुमार विश्वास (फोटो सोर्स – फेसबुक/कुमार विश्वास)।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram