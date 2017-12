भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने साल 2017 में कुल 2,818 रन बनाए। इसमें क्रिकेट के तीनों संस्‍करण- टेस्‍ट, एकदिवसीय और टी20 शामिल है। चूंकि वह श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 श्रृंखला में नहीं खेलेंगे, इसलिए उनका अगला मैच 5 जनवरी, 2018 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। वह एक कैंलेंडर साल में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के पूर्व कप्‍तान कुमार संगकारा इस मामले में पहले पायदान पर हैं, जिन्‍होंने 2014 में ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी से 2,868 रन बनाए थे। उनके बाद ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान रिकी पोंटिंग का नाम आता है। पंटर ने 2005 में 2,833 रन बटोरे थे। संगकारा को लगता है कि भारतीय कप्‍तान विराट कोहली उनका रिकॉर्ड अगले साल तोड़ देंगे। बीबीसी के पत्रकार ने जब कुमार संगकारा का आंकड़ा ट्वीट किया तो उसी पर जवाब देते हुए संगकारा ने लिखा, ”जिस तरह से विराट कोहली बल्‍लेबाजी कर रहा है, मुझे नहीं लगता ज्‍यादा दिन ये रिकॉर्ड रहेगा। शायद वह अगले साल इसे पार कर जाएगा और फिर अगले साल फिर उसे भी तोड़ देगा। वह अलग क्‍लास का खिलाड़ी है।”

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अपने करियर की 243 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले कोहली ने तीन पायदान की छलांग से बल्लेबाजों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। कोहली ने सीरीज में 610 रन जुटाये। कोहली ने लगातार दोहरे शतक जमाये और लगातार तीन मैचों में शतकीय पारी खेली। वह सीरीज से पहले रैंकिंग में छठे स्थान पर थे लेकिन उन्होंने 152.50 के औसत से शानदार प्रदर्शन करते हुए डेविड वार्नर, चेतेश्वर पुजारा, केन विलियम्सन और जो रूट को पछाड़ दिया।

Kumar Sangakkara’s 2868 runs in 2014 will remain as the highest tally ever recorded in a calendar year as Virat Kohli ends year 2017 with 2818 runs #Cricket

I don’t think that will last long the way @imVkohli is batting. He will probably overtake it next year and then do it again the year after. He is a different class.

— Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) December 6, 2017