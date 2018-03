कर्नाटक के पूर्व डीजीपी एचटी सांगलियान द्वारा दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता निर्भया की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी का हर कोई विरोध कर रहा है और उनकी आलोचना कर रहा है। वहीं पूर्व डीजीपी के इस बयान को लेकर फिल्म जगत के लोग भी आपत्ति जता रहे हैं। इस मामले को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सनन का कहना है कि यह बहुत ही बेहूदा है। पूर्व डीजीपी की टिप्पणी पर उन्हें खरी-खोटी सुनाते हुए कृति सनन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “यह बहुत ही बेहूदा है। लोग कौनसी दुनिया में रह रहे हैं, या हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं।”

इसी तरह कई लोगों ने पूर्व डीजीपी की आलोचना करते हुए कहा कि एक आईपीएस या आईएएस पद के अधिकारी को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी एचटी सांगलियान ने बेंगलुरु में महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में निर्भया की मां आशा देवी को देखकर कहा था कि “मैं निर्भया की मां को देख पा रहा हूं, उनके पास कितनी अच्छी फिजिक है, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि निर्भया कितनी सुंदर रही होगी।”

This is ridiculous!!! Which world are ppl living in? Rather what kinda world are we living in!!! https://t.co/jUtygYzF3J

