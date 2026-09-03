कृष्ण जन्माष्टमी पर छोटे बच्चों को राधा-कृष्ण बने हुए देखा जाता है, माता-पिता बच्चों को बाल-गोपाल बनाते हैं। इस रूप में बच्चे काफी क्यूट लगते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वीडियो में एक छोटा सा बालक भगवान श्रीकृष्ण के रूप में नजर आ रहा है। वीडियो में बच्चा नीला रंग में दिख रहा है। उसके सिर पर मोरपंख, माथे पर तिलक, गले में सोने का हार है। ऊपर से बालक ने पीले रंग की धोती पहनी है, इस तरह वह बिल्कुल बाल गोपाल लग रहा है। बच्चे के सामने मिट्टी की मटकी रखी है जिसमें माखन भरा हुआ दिख रहा है। वह बच्चा बॉलकनी में बैठे हुए उस मटकी से हाथ से माखन निकाल-निकाल कर खा रहा है ऐसा लग रहा है कि वीडियो को दूर से शूट किया गया है।

वीडियो में बच्चे की मां बालकनी में आकर उसे गोद में ले लेती हैं औऱ उसे गले से लगा लेती हैं। वायरल वीडियो में दिखने वाला बच्चा इतना क्यूट है कि देखते ही लोग इसे असली बालकृष्ण कह रहे हैं लेकिन क्या ये वीडियो रियल है? इसकी सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर यूजर्स दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक तरफ लोग इसे रियल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मां ने अपने बच्चे को कृष्ण बनाया है और जन्माष्टमी पर ये लुक क्रिएट किया है। वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स इसे AI जनरेटेड बता रहे हैं।

अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई चीजें AI जैसी लगती हैं। बच्चे की स्किन का नीला रंग एकदम परफेक्ट और स्मूथ है, जो नॉर्मल बॉडी पेंट से इतना क्लीन नहीं आता। उसके चेहरे पर माखन लगा है लेकिन वो भी काफी आर्टिफिशियल लग रहा है। वहीं बैकग्राउंड भी थोड़ा ब्लर है और वीडियो की क्वालिटी भी AI टूल्स जैसी ही लग रही है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई AI वीडियो वायरल हुए हैं जहां छोटे बच्चों को कृष्ण, शिव और गणेश के रूप में दिखाया गया है। हालांकि अभी तक इस वीडियो के ओरिजिनल सोर्स का पता नहीं चला है।

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अभी तक किसी भी वेरिफाइड यूजर ने ये दावा नहीं किया है कि ये बच्चा उसका है। ज्यादातर पेज इसे सिर्फ क्यूट कंटेंट के तौर पर शेयर कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में ये वीडियो AI से बना हुआ लग रहा है, लेकिन इसकी क्यूटनेस में कोई कमी नहीं है। जन्माष्टमी आते ही हर साल ऐसे वीडियो वायरल होते हैं और लोगों को खूब पसंद आते हैं। भले ही ये AI हो लेकिन लोगों की कृष्ण के प्रति भक्ति और प्यार को ये वीडियो जरूर दर्शाता है। आप भी इस नन्हे कान्हा को देखकर ‘राधे-राधे’ लिखना नहीं भूलेंगे। लोगों का कहना है कि वीडियो देखने से मन नहीं भर रहा है, लोग निहारते ही रह जा रहे हैं। खैर, यह वीडियो आपको कैसी लगी।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…