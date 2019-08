कश्मीर पर पहले भारत और फिर दुनिया से मुंह की खाए पाकिस्तान की बौखलाहट देखने लायक है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के मंत्री एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो मजाक का विषय बन जा रही हैं। अब इस फेहरिस्त में पाकिस्तान शेख राशिद के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान का एक वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने यह वीडियो शेयर किया है। नायला का दिया यह कैप्शन जमकर सुर्खियां बटोर रहा है।

क्या है कैप्शन मेंः इस वीडियो को कैप्शन दिया गया है, ‘खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री डीजे वाले बाबू से प्रार्थना कर रहे हैं कि इंडिया का बाजा बजा दे।’ वीडियो में देखा जा सकता है कि महमूद खान कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं, ‘अल्लाह हमपे रहम करे’, इसके बाद पास खड़े लोग कहते हैं, ‘आमीन’, फिर कहते हैं इंडिया का बाजा बजा दे। इस वीडियो पर जो कमेंट्स आए उन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।

Where CM Khyber Pakhtunkhwa prays to DJ Wale Babu that India ka baja, baja de..pic.twitter.com/jEYJ37KGfA

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 30, 2019