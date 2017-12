कोलकाता में एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस थाने में नाचने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है जिसके बाद नाचने वाले एसआई और वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच शुरु कर दी है। एशियन ऐज के मुताबिक नाचने वाले एसआई की पहचान कृष्णासदन मोंडल के रूप में हुई है, जबकि वीडियो बनाने वाला पुलिसकर्मी असिसटेंट सब-इंस्पेक्टर है जिसका नाम विवेकानंद चटर्जी है। यह मामला बर्धमान के असंसोल स्थित हीरापुर पुलिस थाने का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एसआई मोंडल बॉलीवुड फिल्म ‘मासूम’ के गाने ‘टुकुर-टुकुर देखते हो क्या’ पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मोंडल का 30 नवंबर को ही हीरापुर पुलिस स्टेशन से चित्तरंजन पुलिस थाने में ट्रांसफर किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मोंडल के हीरापुर स्टेशन में तैनाती के आखिरी दिन के अवसर पर उनके एक साथी पुलिसकर्मी ने उन्हें डांस करके दिखाने की सिफारिश की थी। साथी की बात मोंडल ने खुशी-खुशी मान ली और वे जमकर थिरके। इस वीडियो में मोंडल लॉकअप के सामने अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं जो कि उनकी कमर पर बंधी हुई है। वहीं उनके पुरुष और महिला सहकर्मी उनके डांस को देखकर ताली बजाते और हंसते हुए दिख रहे हैं।

Ind vs SL 3rd Test: माफी मांगकर विराट कोहली ने पेश की ऐसी मिसाल, लोग कर रहे जमकर तारीफ

फिलहाल दोनों पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय जांच शुरु कर दी गई है। इतना ही नहीं इन पुलिसवालों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले पर जवाब देने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई ट्विटर यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी के पुलिसवाले अच्छा डांस करते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा लगे रहो भाई और लोगों को मरने दो। एक ने लिखा ममता का राज है। इसी तरह कई लोग वीडियो पर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं।

lage raho bhai and let the public die?

— harisingh (@harisin02574022) December 4, 2017