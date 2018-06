अगर आपको कहीं से नींबू मिल जाएं तो आप उनसे शिकंजी बना सकते हैं। लेकिन जब आप इयरफोन के लिए पैसे दें और बदले में आपको भाजपा की प्राथमिक सदस्यता मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ये कोई मजाक नहीं है, कोलकाता में एक शख्स के साथ ठीक ऐसा ही वाकया पेश आया है। एक उत्साही फुटबॉल फैन ने ई-कॉमर्स साइट​ फ्लिपकार्ट से दो जोड़ी इयरफोन आॅर्डर किए ​थे। उसने सोचा था कि वह बिना किसी को परेशान किए देर रात तक होने वाले फीफा विश्वकप के फुटबॉल मैच का लुत्फ उठा सकेगा। अंत में पैकेज आ गया। लेकिन इस पैकेट में उसके इयरफोन की जगह तेल की शीशी निकली।

किसी भी भड़के हुए शख्स की तरह उसने (ट्विटर पर गुस्सा नहीं निकाला) पैकेज पर छपे हुए कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया। ताकि वह फ्लिपकार्ट के अधिकारियों को अपनी समस्या बता सके और अपने गुस्से का इजहार कर सके। लेकिन ग्राहक को ये नहीं पता था कि उसके लिए एक और सरप्राइज अभी उसका इंतजार कर रहा है।

WTF @Flipkart @flipkartsupport .. what is wrong with you. Gave a missed call to download app and I joined BJP. seriously. WTF. #cheaters #dhongi #banflipkart @INCIndia can you too start some thing like this pic.twitter.com/LGc94UDFDx

— Arshad (@arsh_n_) June 26, 2018