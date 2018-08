एक्ट्रेस से लेखनी तक का सफर तय करने वाली ट्विंकल खन्ना को बहन अपनी किताबें नहीं देती हैं। यह बात सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने खुद बताई है। ट्विंकल ने बहन से इस संबंध में बनी दूरी को लेकर कहा है, “वह (बहन) मुझे किताबें देना पसंद नहीं करती, क्योंकि किताबें बुरी तरह से पढ़ती हूं। मैं उन्हें गंदा कर देती हूं।”

ट्विंकल ने इस राज से पर्दा उठाने के साथ टि्वटर पर एक खास फोटो भी शेयर किया, जिसमें वे बुक शेल्फ के पास खड़ी थीं और किताबें ढूंढती नजर आ रही थीं। हुआ यूं कि उन्होंने बुधवार (15 अगस्त) को टि्वटर पर ये फोटो शेयर किया।

दिल्ली डायरीज हैशटैग देते हुए उन्होंने इसके साथ ही लिखा, “घर लौटने पर मेरी बहन ने मुझे अपनी किताबों पर धावा बोलते पकड़ लिया। वह मुझे किताबें देना (पढ़ने के लिए) बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह किताबें बेहद साफ-सफाई से पढ़ती है, जबकि मैं मेस्सी रीडर हूं। मैं उन्हें पढ़ने के दौरान कोनों को गंदा कर देती हूं।”

देखिए ये रहा ट्विंकल का ट्वीट–

The sister catches me raiding her bookshelf before heading back home-She doesn’t like lending me books because while she is neat, I am a messy reader, turning corners and even dropping crumbs all over the pages #DelhiDiaries pic.twitter.com/buV73ATmvp

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) August 15, 2018