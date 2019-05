सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए आतंकी और उग्रवादी अक्सर IED का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सेना का बम डिस्पोजल स्क्वॉयड अक्सर इन IED की तलाश में लगा रहता है। सोमवार को जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध आईईडी को नष्ट किया गया। साथ ही, इस घटना का वीडियो भी जारी किया। बता दें कि इस दौरान यातायात करीब डेढ़ घंटे तक बाधित रहा था।

सुबह 7 बजे मिली संदिग्ध सामग्री: राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) युगल मन्हास ने बताया कि राजमार्ग पर कल्लार चौक के पास सड़क किनारे तरल पदार्थ से भरी एक बोतल और कुछ ठोस सामग्री से भरा एक पॉलीबैग मिला। सेना की एक इकाई ने सोमवार सुबह करीब साढे़ सात बजे संदिग्ध सामग्री देखी, जिसके बाद सेना के बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया।

रोक दिया गया ट्रैफिक: एसएसपी ने बताया कि सेना की ओर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा और उसने इलाके में यातायात का आवागमन बंद करा दिया। वहीं, मामले की जानकारी बम निरोधक दस्ते को दी गई।

#WATCH District Police Office Rajouri (J&K): Suspected IED material destroyed by bomb disposal squad at the Jammu-Poonch highway in Kallar today. pic.twitter.com/QJOYTgBQah

— ANI (@ANI) May 27, 2019