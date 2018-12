खुली बांह की फोटोज शेयर कर रहीं महिलाएं, इस वजह से वायरल हो रहा ट्रेंड

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने अपनी खुली बांह की तस्वीरें शेयर कर रही हैं। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। कई महिलाएं हाफ टी-शर्ट या फिर शूट में अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं। हम आपको बताते हैं कि खुली बांहों वाली महिलाओं की इन तस्वीरों के पीछे आखिर राज क्या है? आखिर क्यों महिलाएं ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें एक के बाद एक धडा़धड़ शेयर कर रही हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के संसद से एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट सिलिव्ड पैंटशूट पहना था। इस लिबास में उनकी बाहें नजर आ रही थीं। एबीसी रेडियो की पत्रकार पैटरिसिया कारवेलस को संसद के प्रेस गैलेरी में चल रहे प्रश्न काल से बाहर कर दिया गया क्योंकि इस लिबास में उनके कंधे नजर आ रहे थे।

पैटरिसिया कारवेलस ने ट्विटर पर इन कपड़ों में सबसे पहले अपनी तस्वीर शेयर की और यह कहानी बताई। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए कारवेलस ने कहा कि वहां एक अटेन्डेंट ने आकर उनसे कहा कि उनके ‘कपड़ों से कंधे काफी नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इन्हें और भी ज्यादा ढकने की जरुरत है।’ इसलिए मुझे वहां से जाने के लिए कहा गया और मुझे प्रश्न काल के दौरान बाहर जाना पड़ा।

I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG

— PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) December 3, 2018