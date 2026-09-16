यूपी के आगरा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा के खंदारी में खटिक गर्जना महासम्मेलन में कुछ ऐसा किया कि वहां मौजूद सभी लोग देखते रह गए। असल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को आगरा के खंदारी में खटिक गर्जना महासम्मेलन में पहुंचे थे। वहां मंच सजा था, भीड़ जुटी थी। सभा में पूरे यूपी से खटिक समाज के लोग आए हुए थे। इस मौके पर आयोजकों ने सप्रेम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चमचमाता हुआ चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया।

सबने सोचा मंत्री जी मुस्कुराएंगे और फोटो खिंचेगी और फिर बात खत्म लेकिन यहां तो पूरा सीन ही पलट गया। हालांकि मंत्री राजनाथ सिंह ने मुकुट हाथ में लिया और तुरंत माइक पर बोला “ये मुकुट मुझे नहीं चाहिए, इसे बेचकर किसी गरीब खटिक बिटिया की शादी में लगा दो, उसके लिए पायल गहना बनवा दो।” बस इतना सुनना था कि पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग कहने लगे – देखो, ये होते हैं नेता!

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इतना ही नहीं मंत्री यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने मंच से ही कहा- “खटिक वो है जो खौफ को हरा दे।” उन्होंने 1857 की क्रांति में खटिक समाज के योगदान को भी याद किया। इसी मंच पर उन्होंने कारगिल के एक शहीद की वीरांगना को भी सम्मानित किया। एक तरफ चांदी का ताज लौटाना, दूसरी तरफ गरीब बेटी की शादी की फिक्र और शहीद के परिवार का सम्मान… यही वजह है कि ये वीडियो अब आगरा से लेकर दिल्ली तक वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं लोग?

सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं – “राजनाथ सिंह ने दिल जीत लिया”। कोई लिख रहा है “नेता हो तो ऐसा”। आपको क्या लगता है? राजनाथ सिंह जी ने सही किया या नहीं? कमेंट में बताओ।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…