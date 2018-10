केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू फिलहाल अपनी बेटी के कारण सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वजह ही इतनी प्यारी है कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल, किरेन रिजिजू को अपनी बेटी की प्यारी सी जिद के कारण उसके स्कूल जाना पड़ा। पहले तो रिजिजू ने मना किया लेकिन बेटी ने जब उन्हें सलाह दी कि बॉस से क्या कहकर छुट्टी लें तो वह स्कूल चले गए। रिजिजू ने बेटी के साथ हुई इस नटखट बातचीत का वीडियो और वह फोटो ट्वीट की है जिसमें वह स्कूल के कॉरिडोर में बेटी के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। किरेन रिजिजू के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में उनकी नन्ही बेटी बात करती दिखाई दे रही है। बेटी अंग्रेजी बात करती हुई दिखाई देती है। रिजिजू की बेटी कहती है, ”पापा कल मेरा ग्रैंडपैरेंस्ट्स डे है, कल आपको जरूर आना है, मां हमेशा मेरे स्कूल आती हैं.. परफॉर्मेंस देखती हैं.. वह मेरा डांस देखती हैं.. फिश डांस.. लेकिन आप कभी भी मेरे स्कूल नहीं आते हैं.. यह कैसे हो सकता है पापा.. मेरे दादा-दादी भी दूर गांव से दिल्ली नहीं आते हैं..।” इस पर रिजिजू बेटी से कहते सुनाई देते हैं, ”ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा, मैं इनदिनों बहुत व्यस्त हूं.. इसलिए क्या करूं?”

बेटी बड़े स्मार्ट तरीके से प्यारा सा जवाब देती है, ”आपका ऑफिस है लेकिन फिर भी आप अपने बॉस से कह सकते हैं कि मुझे अपनी बेटी के स्कूल में जाना है, तब आपके बॉस आपको माफ कर देंगे।” तस्वीर ट्वीट करते हुए रिजिजू ने लिखा, ”आखिरकार, मैं पहली बार अपने बेटी के स्कूल में उसके दादा-दादी की अनुपस्थिति में ‘ग्रैंडपैरेंट्स डे’ में शामिल होने लिए समय निकाल सका। वह बहुत उत्साहित थी।” वीडियो को ट्वीट करते हुए रिजिजू ने लिखा, ”इस प्रकार पहली बार मेरी छोटी बेटी ने उसके स्कूल के ‘ग्रैंडपैरेंट्स डे’ में शामिल होने के लिए मना लिया।”

This is how my little daughter convinced me to attend her school’s “Grandparents Day” for the first time. pic.twitter.com/ZaIt3y658D

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 30, 2018