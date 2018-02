किंग कोबरा ने अजगर को काटा, अजगर ने ऐसा दबाया कि हो गई मौत

दो सांपों की लड़ाई बड़ी खतरनाक मानी जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर की कहानी यह है कि यहां एक कोबरा और एक अजगर के बीच भयानक लड़ाई होती है। कोबरा फुफकार मारता है तो अजगर उसे दबोचने की कोशिश करता है। दोनों के बीच यह रोमांचक लड़ाई चलती है। आखिरकार किंग कोबरा अजगर के शरीर में अपने जहर बुझे दांत गड़ा देता है। अजगर ने कोबरा को जवाब देने के लिए तैयार बैठा रहता है। जबतक जहर का असर होता अजगर अपने शरीर से कोबरा को दबोच लेता है। अजगर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कोबरा उसकी जकड़ से बाहर निकलने के लिए छटपटाता रह जाता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। आखिकार कोबरा की मौत हो जाती है। लेकिन तबतक कोबरा का विष भी अपना असर दिखाने लगता है। थोड़ी ही देर में अजगर की हालत खराब हो जाती है और वह भी दम तोड़ देता है। इस तस्वीर को ट्विटर पर वेड नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है। तस्वीर में जिस जगह की है वह कोई बालू वाला इलाका लगता है। तस्वीर में किंग कोबरा काफी लंबा चौड़ा दिखता है, लेकिन उसके फन को अजगर ने जकड़ रखा है।

IND vs SA: जीत से दो रन दूर था भारत, अंपायर ने कहा- लंच होगा; हैरान हुए विराट कोहली, लोगों ने लिए मजे

IND vs SA: दूसरे वनडे में भी महेंद्र सिंह धोनी- विराट कोहली के बीच हुई मजेदार बातचीत, देखें वीडियो

King cobra bites python. Python constricts cobra. Cobra dies of constriction, python dies from the venom. 100% holy shit.

CC: @joerogan pic.twitter.com/XXzbESc7YB

— Wade (@TheWadest) February 4, 2018