‘हबीबी..डू यू लव मी’, kiki की तर्ज पर बने इस वीडियो पर मचा बवाल

kiki चैलेंज की ही तर्ज पर सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो गया है। यह वीडियो अफगान के मशहूर कॉमेडियन दाऊद सेवेज ने बनाया है। दाऊद सेवेज ने kiki चैलेंज में गाए हुए गाने को बदलकर ‘हबीबी..डू यू लव मी’ कर दिया है। इस वीडियो में चार लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। गाने में यह चारों आयशा, फातिमा और खदिजा से शादी करने की इच्छा जता रहे हैं। यह एक ऐसी महिला की भी इच्छा रखते हैं जो खाना बना सके और पवित्र कुरान पढ़ सके। गाने के शुरुआती बोल में कहा जाता है कि “Daddy wanted me to get married. I can have four wifeys.” (पिता जी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, मैं चार पत्नियां रख सकता हूं।)

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। लोगों ने कॉमेडियन दाऊद सेवेज पर इस्लाम की गलत तरीके से व्याख्या करने और sexism को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक यूजर ने इस गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस गाने में धर्म और विवाह का मजाक उड़ाया गया है। इस गाने के लिरिक्स में यह भी कहा गया है कि “Look Afghanis really love Hijabis. Sisters looks so pretty when they wrap their Abayas. (अफगानी हिजाब पहनने वालों से सही में प्यार करते हैं. बहनें बहुत खूबसूरत नजर आती हैं जब वो अपना अबाया-एक प्रकार का इस्लामी कपड़ा, पहनती हैं). गाने के बोल को लेकर कई लोग इससे नाराज हैं।

देखें वीडियो :

आपको बता दें कि दुनिया भर में #InMyFeelings चैलेंज के तहत वीडियो पोस्ट किये जा रहे हैं। दरअसल कनाडा के मशहूर सिंगर और रैपर ड्रेक के गाने ‘इन माइ फिलिंग्स’ के लॉन्च के बाद एक ऑनलाइन कॉमेडियन शिग्गी ने इस गाने पर डांस किया था। उसके बाद से kiki चैलेंज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

