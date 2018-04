नागा साधुओं का मजाक उड़ाकर घिरीं कांग्रेस नेता ने कहा- मुस्लिम पैदा हुई थी, धर्म कभी नहीं बदलूंगी

कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में आ चुकी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुशबू सुंदर ने एक बार फिर ऐसा ट्वीट किया है, जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल खुशबू ने ट्वीट कर कहा है कि वह मुस्लिम पैदा हुई थी और मरेंगी भी मुस्लिम ही। अपने ट्वीट में खुशबू ने लिखा कि ‘मैं पैदा भी मुस्लिम हुई थी और मुस्लिम ही मरुंगी…मैं अपना धर्म कभी नहीं बदलूंगी, क्योंकि यह कोई अहमियत नहीं रखता। मैं धर्म के नियमों के अनुसार नहीं जी सकती। मैं करुणा, मानवता, समानता, समान अधिकार, सशक्तिकरण खासकर महिलाओं का सशक्तिकरण, सद्भाव, विविधता और खुशी के साथ जीऊंगी। मेरा मानना है कि इसके लिए भाजपा के नियम अलग हैं।’ बता दें कि खुशबू के जन्म का नाम नखत खान है और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इस पर कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि खुशबू अपनी असल पहचान छुपा रही हैं। कुछ ट्रोलर्स ने तो यहां तक कहा कि वह एक पाकिस्तानी हैं।

इस पर खुशबू ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि कुछ ट्रोलर्स ने मेरे बारे में एक डिस्कवरी की है…कि मेरा नाम नखत खान है…मूर्खों यह नाम मुझे मेरे माता-पिता ने जन्म के समय दिया था। हां मैं खान हूं। हाल ही में खुशबू ने नागा साधुओं का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अपने ट्वीट में खुशबू ने नागा साधुओं की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि भाजपा द्वारा शासित विधानसभाएं कुछ दिनों में ऐसी ही नजर आएंगी। हाल ही में मध्यप्रदेश में इसी तरह के लोगों को राज्यमंत्री बनाया गया है। क्या कहते हैं अमित शाह जी..??

i am a born muslim n will die as one..i will never change it bcoz it does not matter..i don’t live by the rule of religion..i live by the rule of compassion,humanity,equal rights for all,empowerment;especially women,harmony,diversity n happiness..BJP has different rules i suppose — khushbusundar (@khushsundar) April 7, 2018

This is how #BJP ruled state assemblies are likely to look like in a few days from now after the newly inducted #MoSs

in MP..What say @AmitShah ji?? pic.twitter.com/GNJnp55A33 — khushbusundar (@khushsundar) April 5, 2018

You are not just trying to mock at your pol rivals, you r insulting, mocking& contemptuously looking at your ancestors’s traditions,beliefs& devotion to spiritualism.your illiteracy exposes those who hate every thing connected with Hindus. No different from Islamic invaders — Tarun Vijay (@Tarunvijay) April 6, 2018

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने हाल ही में 5 धर्मगुरुओं को राज्यमंत्री बनाया है। खुशबू ने इसी बात पर चुटकी लेते हुए यह ट्वीट किया। खुशबू के इस ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए भाजपा नेता तरुण विजय ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘तुम सिर्फ अपने राजनैतिक विरोधियों का मजाक नहीं उड़ा रही हो, बल्कि तुम पूर्वजों, संस्कृति, अपने विश्वास और आस्था का भी मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारी अज्ञानता सभी के सामने आ गई है, जो लोग हिंदुओं से जुड़ी चीजों से नफरत करते हैं, तुम में और इस्लामिक आक्रमणकारियों में कोई अंतर नहीं हैं।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App