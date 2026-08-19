मध्यप्रदेश के खंडवा में आावारा कुत्तों के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर निगम के कुत्तों की नसबंदी मुहीम में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समय कुत्ते का मास्क पहने एक शख्स को जनसुनवाई में लाया गया।

नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक मुल्लू राठौर मंगलवार को जनसुनवाई में एक ऐसे शख्स को लेकर पहुंचे, जिसने कुत्ते का मास्क पहन रखा था। उन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम कार्यालय में हुए इस प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी चर्चा शुरू हो गई।

गेट पर पुलिस ने रोका, अधिकारियों ने बुलाया अंदर

उनकी शिकायत पर अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। गेट पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने शुरू में उन्हें रोकने की कोशिश की। इस वजह से थोड़ी बहस भी हुई। हालांकि, हॉल के अंदर मौजूद अधिकारियों ने पुलिस को उन्हें अंदर आने देने का निर्देश दिया।

राठौर ने नगर निगम पर कुत्तों की नसबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निगम के कोष और आवारा कुत्तों की नसबंदी की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की। उन्होंनेआगे कहा कि प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए प्रशासन का ध्यान नसबंदी अभियान में कथित लापरवाही की ओर आकर्षित किया गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

राठौर ने सबसे पहले नगर निगम के अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया, जो शायद इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्होंने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और कुत्ते के काटने की घटनाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। राठौर ने कहा कि पिछले चार सालों में खंडवा में 13,225 लोगों को कुत्तों ने काटा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसी दौरान आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ने के बावजूद, उनकी नसबंदी के नाम पर 40 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए।

कुत्तों के नाम पर कथित भ्रष्टाचार पर सवाल

अपने विरोध के तहत, राठौर ने खंडवा में आवारा कुत्तों के नाम पर कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उस ‘कुत्ते’ की नसबंदी हो चुकी थी, फिर भी वह छह पिल्लों का पिता बन गया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या नसबंदी का कार्यक्रम असल में किया भी गया था या नहीं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और यह भी कहा कि अगर शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ‘कुत्ता’ नगर निगम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगा, क्योंकि निगम ने कथित तौर पर उसके नाम पर भ्रष्टाचार किया है।

अब मैं इसकी मां हूं… कौन हैं ये मंत्री जिन्होंने भूख से बिलखते 17 दिन के अनजान बच्चे को गोद में लेकर कराया स्तनपान

“बहुत पढ़ा-लिखा और समझदार” कुत्ता

राठौर ने नकाबपोश ‘कुत्ते’ को “बहुत पढ़ा-लिखा और समझदार” भी बताया और कहा कि उसने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से अपनी शिकायत रखी। इस अनोखे अंदाज़ ने शुरू में हॉल में मौजूद लोगों को हैरान कर दिया, जबकि कुछ लोग यह जानकर हंस भी पड़े कि नकाबपोश शख्स ‘कुत्ते’ के रूप में यह शिकायत करने आया था कि नसबंदी के बावजूद उसके बच्चे (पिल्ले) हो गए हैं।

हालांकि, एडिशनल कलेक्टर काशीराम बडोले ने राठौर की शिकायत विस्तार से सुनी। सुनवाई के दौरान नकाबपोश व्यक्ति कुर्सी पर ही बैठा रहा। शिकायत सुनने के बाद, काशीराम बडोले ने दीपक राठौर को भरोसा दिलाया कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।

प्रदर्शन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। राठौर ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, ”अगर नसबंदी के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।”

अतिरिक्त कलेक्टर काशीराम बडोले ने मीडिया को बताया कि कुछ लोग कुत्ते के मुखौटे पहनकर जनसुनवाई में पहुंचे और आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए जारी रुपयों के कथित दुरुपयोग को लेकर आवेदन दिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से जानकारी मांगी गई है। बडोले ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी और तथ्यों का पता लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें- गांव के तालाब में 130 साल शांति से रहा मगरमच्छ ‘गंगाराम’, मौत पर रो पड़ा पूरा गांव; हैरान कर रही इंसान और जानवर की ये दुर्लभ कहानी

आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…