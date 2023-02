योगी आदित्यनाथ के साथ खाने की मेज पर नहीं दिखे केशव प्रसाद मौर्य, सपा बोली- साइड में एक स्टूल ही लगा देते

सतीश महाना की लंच पार्टी में पहुंचे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक – दूसरे से हंसते हुए बात करते दिखाई दिए।

यह तस्वीर शेयर कर सपा ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)।

