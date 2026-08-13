केरल के रहने वाले कंटेंट क्रिएटर और डांसर अखिल NRD अपनी पत्नी मेघा के साथ शादी में आईं कथित दिक्कतों की खबरों के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। नवंबर 2024 में शादी करने वाले इस कपल ने साथ मिलकर सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी-खासी पहचान बनाई थी और मेघा, अखिल के कई वीडियो में भी नजर आ चुकी थीं।
हालिया खबरों में दावा किया जा रहा है कि मेघा घर छोड़कर चली गई हैं और कथित तौर पर उनके साथ एक प्राइवेट बस कर्मचारी भी था। हालांकि, सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें अभी सिर्फ आरोप हैं और उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
अखिल NRD और मेघा की शादी
केरल के अलाप्पुझा जिले के नूरनाड के रहने वाले अखिल NRD कॉमेडी वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब कंटेंट के जरिए मशहूर हुए थे। कंटेंट क्रिएशन में पूरी तरह आने से पहले उन्होंने मर्चेंट नेवी में काम किया था। अखिल और मेघा की शादी 25 नवंबर, 2024 को हुई। शादी से पहले अखिल ने बताया था कि मेघा उनके पड़ोस की रहने वाली हैं और शादी करने से पहले उन्होंने लगभग ढाई से तीन साल तक इंतजार किया था। उस समय, यह कपल सोशल मीडिया पर अक्सर साथ नजर आता था और फ़ैस के बीच एक लोकप्रिय क्रिएटर कपल के तौर पर पहचाना जाता था।
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अखिल और मेघा के बीच क्या हुआ?
यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब ऐसी खबरें आईं कि मेघा कथित तौर पर किसी दूसरे शख्स के साथ घर से चली गई थीं। कुछ खबरों में उस शख्स की पहचान एक प्राइवेट बस कंडक्टर या कर्मचारी के तौर पर की गई है, जिसे हाल ही में सरकारी नौकरी मिली थी।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इसके साथ ही ऑनलाइन एक CCTV क्लिप की भी चर्चा हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि उसमें मेघा उस आदमी के साथ जाती हुई दिख रही हैं। हमारा मानना है कि इस वीडियो को सच नहीं माना जा सकता है क्योंकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में सामान के साथ दिखने वाली कथित महिला मेघा ही हैं।
पीटीआई के अनुसार, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वह रात में गईं और अपने साथ अपना सामान भी ले गईं। हालांकि, इन जानकारियों पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पर हुई चर्चाओं और खबरों से सामने आई हैं, न कि इसमें शामिल लोगों के वेरिफाइड बयानों से। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया कि अखिल ने अपनी पत्नी के घर छोड़ने के बारे में बात की थी और इस घटना से जुड़े वीडियो बाद में डिलीट कर दिए गए थे।
मेघा का कथित जवाब
बढ़ती अटकलों के बीच, मेघा का बताया जा रहा एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया। खबरों के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि शादी में आ रही दिक्कतों के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं थीं और उन्होंने अखिल पर दूसरी महिलाओं के साथ संबंध होने का आरोप लगाया।
हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, बाद में वह वीडियो डिलीट कर दिया गया। चूंकि ओरिजिनल पोस्ट अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेघा पर लगाए गए इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह की चर्चा से बचें, जब तक पुष्टि न हो कोई राय कायम न करें।
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INPUT- PTI