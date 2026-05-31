सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र आमतौर पर उम्मीदवारों के लिए खुशी का कारण होता है, लेकिन केरल के एक व्यक्ति के लिए यह पत्र निराशा लेकर आया। वजह यह है कि उन्हें नियुक्ति पत्र तब मिला, जब वे रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके थे। हैरानी की बात यह है कि जिस चयन सूची के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई, उसकी वैधता 18 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी।

मलप्पुरम जिले के कालीकावु निवासी अब्दुल मजीद को पिछले महीने केरल लोक सेवा आयोग की ओर से पार्ट-टाइम जूनियर अरबी शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए एडवाइस मेमो मिला। लेकिन मजीद के लिए यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। दरअसल, मजीद ने साल 2005 में इस पद के लिए पीएससी परीक्षा दी थी और जिस रैंक लिस्ट में उनका चयन हुआ था, उसकी अवधि 2008 में ही समाप्त हो गई थी।

60 वर्ष की आयु पार कर ली

मजीद ने बताया कि सरकारी नौकरी पाना उनका लंबे समय से सपना था। रैंक लिस्ट में नाम आने के बाद उन्हें नियुक्ति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कई साल तक कोई सूचना नहीं मिली। समय के साथ उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और जब 60 वर्ष की आयु पार कर ली, तब यह नियुक्ति पत्र उनके पास पहुंचा।

उन्होंने कहा, “पीएससी को एडवाइस मेमो जारी करने में 18 साल लग गए। नियुक्ति इतनी देर से मिली कि अब मेरे लिए इस पद पर सेवा देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।” मजीद के अनुसार, यह नियुक्ति उस रिक्त पद के लिए की गई है जो लंबे समय तक खाली पड़ा रहा, क्योंकि कई बार अधिसूचना जारी करने और भर्ती प्रक्रिया चलाने के बावजूद उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके।

नियमों के मुताबिक एडवाइस मेमो मिलने के बाद उम्मीदवार को तीन महीने के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा कर नौकरी जॉइन करनी होती है। लेकिन मजीद की जन्मतिथि 27 मई 1966 है, जो उनके एसएसएलसी प्रमाणपत्र में दर्ज है। इस हिसाब से वह पहले ही निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु पार कर चुके हैं और अब इस पद के लिए पात्र नहीं रह गए हैं। इस अनोखे मामले ने भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली देरी और प्रशासनिक खामियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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