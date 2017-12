इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा रोते-रोते अपनी मां से बहुत ही जिज्ञासा के साथ पूछ रहा है कि लोग क्यों किसी को तंग करते हैं। तंग करने के पीछे उनका क्या मकसद होता है? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कीटन नाम का यह बच्चा ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठा है और अपनी मां से पूछ रहा है कि निर्दोष लोगों के साथ मजे लेने में किसी को खुशी मिलने का क्या मतलब है? यह कतई भी ठीक नही है? इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोग कीटन के समर्थन में उतरे हैं जिनमें कई नामी हस्तियां भी शामिल हैं।

कीटन के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बॉलीवुड अभिनेता कैप्टन अमेरिका क्रिस इवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा ‘कीटन मजबूत बने रहो। उन्हें खुद को शांत होने का मौका मत दो। मैं वादा करता हूं कि यह सब ठीक हो जाएगा।’ क्रिस इवान के इस जवाब को उनके फैन्स और ट्विटर यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। क्रिस के ट्वीट को अभी तक 6 लाख से भी ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। बता दें कि इस वीडियो को कीटन की मां ने बनाया है। कीटन की मां उससे वीडियो में उसकी पीड़ा जानने की कोशिश कर रही हैं। इस वीडियो में कीटन की मां की आवाज में उनका दर्द साफ झलकता है कि उनके बच्चे को कितना परेशान किया जा रहा है और वह स्कूल में क्या-क्या सहता है।

This is Keaton Jones, he lives in Knoxville and he has a little something to say about bullying.pic.twitter.com/coyQxFp33V — Everything TN (@Everything_TN) December 9, 2017

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) December 10, 2017

Keaton, will you’ve my guest at the Premiere of #InfinityWar too? I think you are about one of the coolest kids I have ever seen! Can’t wait to meet you in person, pal. Forget those ignorant kids. One day, very soon, they are going to feel pretty stupid for this. https://t.co/BqJLxu25GN — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) December 11, 2017

कीटन की मां उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ स्कूल में अन्य छात्र क्या करते हैं, तो कीटन रोते-रोते कहता है ‘वे मेरी नाक का मजाक उड़ाते हैं। वे मुझे भद्दा कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लंच के समय परेशान करने वाले छात्र और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। वे मुझपर दूध गिरा देते हैं, हैम मेरे कपड़ों पर गिराते हैं और मुझपर ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं।’ ऐसी हरकत केवल कीटन के साथ ही नहीं अन्य बच्चों के साथ भी बदमाश छात्र करते हैं। इसके बाद कीटन की मां उससे पूछती है कि आपको कैसा महसूस होता है? इसका जवाब देते हुए कीटन कहता है ‘जो वो मेरे साथ करते हैं वह मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता।’

