झारखंड के रामगढ़ में होमगार्ड भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने वाली महिला को आप शायद नहीं भूले होंगे जो ग्राउंड में साड़ी पहनकर दौड़ रही थी और फिर उसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी वायरल हो गया था। दरअसल, वह महिला रामगढ़ की रहने वाली कविता थी जिन्होंने हाल ही में फिजिकल टेस्ट के दौरान 1600 मीटर की दौड़ तो निकाल ली, लेकिन हाई जंप में वह फेल हो गईं और उनका ख्वाब अधूरा रह गया।

24 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक होने वाली इस शारीरिक परीक्षा के लिए कविता ने सालों की मेहनत की, लेकिन वह एक प्रयास में चूकने की वजह से इस भर्ती परीक्षा में पास नहीं हो पाईं और उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया।

रामगढ़ में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा में कविता हाई जंप में फेल हो गईं। पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहीं कविता हाई जंप में पैर फिसलने से तय मानक पार नहीं कर सकीं। अब उन्हें फिर से ईंट-भट्ठे और खेतों में मजदूरी करके परिवार का गुजारा करना पड़ सकता है।

एक चूक से कविता की मेहनत पर फिर गया पानी

कविता ने इस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए कई महीनों की कड़ी मेहनत की थी, 25 अक्टूबर को वह फिजिकल टेस्ट में शामिल हुईं। कविता ने 1600 मीटर की दौड़ तो आसानी से पूरी कर ली, लेकिन हाई जंप के दौरान पैर फिसलने से वह अगले चरण में सफल नहीं हो सकीं। कविता के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा में असफल होने की कहानी नहीं है। होमगार्ड की नौकरी उनके लिए परिवार को आर्थिक तंगी से निकालने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद थी, लेकिन एक छोटी-सी चूक ने उनके सपनों को फिलहाल अधूरा छोड़ दिया है।

नंगे पांव साड़ी में 1600 मीटर की दौड़ लगाती महिला का वीडियो वायरल, होम गार्ड भर्ती के फिजिकल टेस्ट की कर रही तैयारी

2023 में पति की हो गई थी मौत

कविता देवी के पति की 2023 में पांच साल तक चली लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। पति के इलाज के लिए लिया गया कर्ज परिवार को पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर कर चुका था। पति की मौत के बाद बच्चों के साथ सास-ससुर की जिम्मेदारी भी कविता के कंधों पर आ गई। उन्होंने सभी जिम्मेदारियों के साथ-साथ इस भर्ती की तैयारी भी की।

ईंट-भट्टे पर काम करती थी कविता

कविता पति की मौत के बाद परिवार का खर्च चलाने के लिए कविता कभी खेतों में मजदूरी करती हैं, तो कभी ईंट-भट्ठे पर काम करती हैं और जब कहीं काम नहीं मिलता तो वह गांव में ही मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश करती हैं। इंटर पास कविता को जब रामगढ़ में होमगार्ड भर्ती की जानकारी मिली, तो उन्हें लगा कि यह नौकरी उनके परिवार की जिंदगी बदल सकती है और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी।

साड़ी में नंगे पैर दौड़ने का वीडियो हुआ था वायरल

होमगार्ड भर्ती की तैयारी में कविता ने सुबह पांच बजे उठकर दौड़ की प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस तैयारी में उन्हें अपनी सास का पूरा साथ मिला। सितंबर के अंतिम सप्ताह में कविता को अपनी देवरानी सरिता से सिद्धो-कान्हू मैदान में आयोजित मुफ्त ट्रायल के बारे में पता चला। 4 सितंबर को हुए इस ट्रायल में कविता ने नंगे पैर और साड़ी पहनकर 1600 मीटर की दौड़ तय समय से पहले पूरी कर ली। उनका दौड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

ट्रेनर ने फ्री में ट्रेनिंग देने का किया फैसला

कविता को ट्रेनर अंकित अग्रवाल ने मुफ्त ट्रेनिंग देने का फैसला किया। उन्होंने कविता को रनिंग शूज, ट्रैक सूट और अन्य जरूरी ट्रेनिंग किट भी उपलब्ध कराई। अंकित को उम्मीद थी कि उचित अभ्यास और मेहनत के दम पर कविता होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा में सफल हो जाएंगी। 25 अक्टूबर को भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान कविता ने 1600 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इसके बाद उन्हें हाई जंप की बाधा पार करनी थी। लेकिन इस चरण में उनका पैर हल्का-सा फिसल गया और वह निर्धारित मानक पूरा नहीं कर सकीं।

कविता के ट्रेनर का रिएक्शन

कविता को मुफ्त ट्रेनिंग देने वाले अंकित इस बात से निराश हैं कि कविता ने मेहनत की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाईं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अंकित ने बताया कि कविता दौड़ के साथ-साथ हाई जंप में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। अंकित के मुताबिक, दौड़ में सफल होने के बाद भी कविता काफी तनाव में थीं। उन्होंने परीक्षा से पहले कविता को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल होने का डर उन पर हावी था।

कविता पर क्या बीत रही है?

इस परीक्षा के नतीजे के बाद कविता भी काफी निराश हैं और भावुक हैं। कविता ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि इस असफलता से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और इससे उबरने में शायद महीनों लग जाएं। उन्होंने कहा कि वह इतनी निराश हैं कि अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकतीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, मानो सीने के अंदर जख्म ही जख्म हों।

कविता की सास का क्या कहना है ?

कविता की सास फुलको देवी अपनी बहू की असफलता से बेहद दुखी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बहू सरिता भर्ती प्रक्रिया में सफल हो गईं, लेकिन कविता के असफल होने का उन्हें बहुत दुख है। फुलको देवी के मुताबिक, कविता उनके लिए सिर्फ बहू नहीं, बल्कि बेटी और बेटे की तरह हैं। पति की मौत के बाद से कविता ने परिवार को संभालने के लिए लगातार मेहनत की है।

उन्हें इस बात की चिंता भी है कि होमगार्ड की नौकरी नहीं मिलने के बाद कविता को परिवार का खर्च चलाने के लिए दोबारा खेतों और ईंट-भट्ठे में मजदूरी पर निर्भर होना पड़ेगा।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-