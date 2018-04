जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या के मामले में लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है, अब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने आरोपियों को फांसी पर लटकाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मजहब कोई भी हो, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। शोएब अख्तर ने ट्वीट में लिखा- ”यह देखकर दुखी हूं, हमने पहले ही जानिब को खो दिया और अब उसे। हिन्दू, मुसलमान और किसी भी धर्म की हों, ये हमारी बच्चियां हैं जिन्हें हमारे शहरों और गांवों में बेआबरू किया जा रहा है। शायद हमें अपराधियों से कड़ाई से निपटना चाहिए और उनके खिलाफ कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। बस उन्हें फांसी पर लटका दो।” शोएब अख्तर ने एक और ट्वीट में मीडिया से भारतीय मीडिया से मामले में आगे आने को कहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा- ”मुझे कहना होगा कि मीडिया ने जानिब मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अब भारतीय मीडिया को निर्दोष बच्ची के समर्थन में पूरी तरह से आगे आना होगा। मैं भारतीय मीडिया और भारत और पाकिस्तान की सभी हस्तियों की प्रशंसा करता हूं।”

I must say media played a major part in Zanib case now Indian media come out full throttle to support the innocent child ..

My deepest admiration to Indian media & celebrities around India & Pakistan ..

Well done guys .. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 13, 2018

शोएब अख्तर से पहले भी खेल जगत और बॉलवुड से कुछ हस्तियां कठुआ गैंगरेप मामले में अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सिस्टम के प्रति रोष व्यक्त किया था। हाल ही में गौतम गंभीर ने ट्वीट में लिखा था- ”भारत का सिस्टम काफी खराब हो गया है और हर गली में उसकी हत्या हो रही है। अगर हिम्मत है तो अपराधियों को पकड़कर दिखाओ। ‘बेटी बचाओ’ से अब क्या अब हम बलात्कारी बचाओ हो गए हैं?” टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं।

सानिया ने ट्वीट में लिखा- ‘क्या हम इसी प्रकार के देश के रूप में विश्व में पहचान बनाना चाहते हैं? अगर आज हम जेंडर, जाति, रंग और धर्म से परे इस 8 साल की बच्ची के लिए साथ खड़े नहीं हो सकते तो फिर हम दुनिया में कभी किसी चीज के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। इंसानियत के लिए भी नहीं। यह खबर मुझे बीमार बना रही है।” बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

Is this really the kind of country we we want to be known as to the world today ?? If we can’t stand up now for this 8 year old girl regardless of our gender,caste,colour or religion then we don’t stand for anything in this world.. not even humanity.. makes me sick to the stomach pic.twitter.com/BDcNuJvsoO — Sania Mirza (@MirzaSania) April 12, 2018

Imagine what goes through the mind of an 8 yr old as she is drugged, held captive, gang raped over days and then murdered.

If you don’t feel her terror, you are not human.

If you don’t demand Asifa get justice, you belong to nothing. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 12, 2018

A 8 year old is drugged, raped & murdered and another one is fighting for justice for herself and the death of her father in custody.

We have a choice either raise your voice or be a silent spectator.

‘Stand up for what is right even if you are standing alone.’#Kathua #Unnao — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 12, 2018

