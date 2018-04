कठुआ और उन्‍नाव की घटनाओं पर बॉलीवुड के कई सितारों ने मुखर होकर अपना विरोध जताया है। दोनों जगह दुष्कर्म की घटनाओं को खून को जमा देने वाली बर्बरता करार देते हुए सिने जगत की हस्तियों ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। ऐसी मांग करने वालों में सबसे आगे हैं अभिनेत्री स्‍वरा भास्‍कर, जो लगातार ट्विटर पर इस मुद्दे पर बात कर रही हैं। अपने स्‍टैंड के चलते उन्‍हें कई बार ट्रोल किया गया, मगर वह अपने मत पर डटी हुई हैं।

स्‍वरा भास्‍कर ने सुप्रीम कोर्ट से कठुआ केस को जम्‍मू से बाहर ले जाने की मांग की है। स्‍वरा इसे धार्मिक एंगल दिए जाने के भी खिलाफ हैं। एक पत्रकार के ट्वीट पर स्‍वरा ने लिखा, ”गड़बड़ ये है कि ‘प्राउड हिंदू’ लोग एक मुसलमान बच्‍ची का रेप कर रहे हैं, उसके मुसलमान परिवार को कॉमन जमीन से हटाने के लिए, मंदिर में। फिर मिनिस्‍टर्स प्रो रेप रैली में जय श्री राम और भारत माता की जय की पुकार लगा रहे हैं। तो हम इंडिया कहने वालों को लगा कि हिंदुस्‍तान और हिंदू दोनों को ऐसे नफरती वहशियों और उनके चापलूसों से वापस लिया जाए। थैंक्‍यू या मुझे धन्‍यवाद कहना चाहिए? या राम राम?”

Toh hum #India kehney Waalon ko lagaa ki #Hindustan aur #Hindu dono ko aisi Nafrati vehshiyon aur unkey chaaplooson sey vaapis liya jaaye. Thank u. Or should I say Dhanyavaad? Or Ram Ram? 2/2 https://t.co/05Kaz97OH0

