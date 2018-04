कठुआ गैंगरेप: शिखर धवन ने ट्वीटर पर दिखाया आक्रोश, लिखा- इनको तड़पा-तड़पा कर मारो

जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप को लेकर भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए आक्रोश जाहिर किया है और कहा कि आरोपियों को तड़पा-तड़पा कर मारना चाहिए। इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए शिखर धवन ने लिखा, “भगवान बच्ची की आत्मा को शांति दे। पता नहीं कैसे लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। दुनिया के आगे इन्हें तड़पा-तड़पा कर मारना चाहिए ताकि इन जैसे लोगों को पता चले कि क्या हालत होती है किसी के साथ ऐसा करने की।”

शिखर धवन के अलावा क्रिकेटर गौतम गंभीर और बैडमिंटन स्टार सानिया मिर्जा भी इस घटना पर गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं। बच्ची के लिए न्याय की मांग करते हुए सानिया मिर्जा ने लिखा था, “क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं? अगर हम इस 8 साल की बच्ची के लिए खड़े नहीं होते तो हम दुनिया में किसी भी चीज के लिए कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, यहां तक की मानवता के लिए भी नहीं।” वहीं गौतम गंभीर ने इस मामले में सिस्टम को चैलेंज करते हुए लिखा था, “शर्म आती है उन लोगों पर खासकर वकीलों पर जो कठुआ की हमारी पीड़ि‍त बेटी का बचाव करने वाली अधिवक्‍ता दीपिका सिंह राजावत को चुनौती दे रहे हैं और उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। बेटी बचाओ से क्‍या अब हम बलात्‍कारी बचाओ हो गए हैं?”

Indian consciousness was raped in Unnao and then in Kathua. It’s now being murdered in corridors of our stinking systems. Come on ‘Mr System’, show us if you have the balls to punish the perpetrators, I challenge you. #KathuaMurderCase #UnnaoRapeCase

