ट्रेन को आता देख पटरियों के बीच लेट गया कश्मीरी लड़का, वीडियो में देखिए आगे क्या हुआ

सोशल मीडिया पर एक कश्मीरी लड़के का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कश्मीरी लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है। शुरुआती वीडियो में लड़का कश्मीर के रेलवे ट्रेक पर लेटा हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में तो वीडियो काफी सहज दिखाई देती है लेकिन कुछ सेकेंड बाद ही उसी रेलवे ट्रेक पर तेज रफ्तार में ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। ट्रेन को उसी पटरी पर आता देख लड़का वहां से नहीं उठता। यह दृश्य वाकई में खतरनाक है, जिसे देखकर किसी की भी सांसे रोक सकता है। वहीं लड़के का एक दोस्त उसकी वीडियो बनता रहा और वीडियो के आखिर में जो हुआ वह वाकई में हैरान कर देने वाला था।

सोशल मीडिया पर हीरो बनने के लिए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। यहां तक वो फेमस होने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। आपने कई खतरनाक स्टंट देखे होंगे, जिनमें से कई ट्रेन और रेलवे ट्रेक पर फिल्माए जाते हैं। इस तरह के कई वीडियो का अंजाम काफी बुरा है, लेकिन इस वीडियो में लड़के की किस्मत अच्छी थी। लड़का जानबूझकर ट्रेक पर लेट जाता है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। हालांकि इस खतरनाक स्टंट में लड़के की जान बच गई, लेकिन वीडियो आखिर में लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर इस स्टंट की खुशी मनाता और चिल्लाता नजर आ रहा है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है।

कश्मीरी लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर खुश होता है। वहीं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा एक शख्स उसकी इस हरकत को बढ़ावा देता नजर आ है। उसको प्रोत्साहन देते हुए वीडियो शूट करता है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला नाम के एक ट्विटर यूजर ने यह वीडियो पोस्ट किया है। ट्विटर यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए स्टंट करने वाले शख्स और वीडियो शूट करने वाले शख्स का विरोध करते हुए बेवकूफ बताया है। साथ ही यूजर ने इस वीडियो को जम्मू-कश्मीर पुलिस और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला को टैग किया है।

There is something drastically wrong with this sort of adventure seeking. I can’t believe the stupidity of these young men. pic.twitter.com/83lLWanozR — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 23, 2018

ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट होने के बाद कई ट्विटर यूजर्स ने इस स्टंट और स्टंट करने वाले लड़के का विरोध किया है। कुछ ट्विटर यूजर ने लड़के पर एक्शन लेने की बात कही तो कुछ ने उसे गिरफ्तार तक करने की बात की है। ट्विटर यूजर युसुफ जमील ने लिखा है कि इस पागलपन पर ऑथिरिटीज को एक्शन लेना चाहिए और सुसाइड करने की कोशिश के लिए आरपीसी की धारा 309 के तहत केस दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा सयद दानिश खालिद ट्विटर अकाउंट यूजर ने लिखा है कि यह लड़का जरूर गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि यह इस तरह के स्टंट को करने के लिए बाकी लोगों को भी प्रेरित कर रहा है।

Rather madness. The law enforcing authorities must take action against such people. Tantamount to attempted suicide (Section 309 of RPC). We lose our youth to violence, traffic accidents and other mishaps on daily basis. Can't afford further loss. — YusufJameelیوسف جمیل (@jameelyusuf) January 23, 2018