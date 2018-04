पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के आतंकियों से हमदर्दी वाले बयान की भारतीय क्रिकेटर्स ने कड़ी निंदा की है। भारत रत्‍न से सम्‍मानित दिग्‍गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा है, ”हमारे पास देश चलाने को योग्‍य लोग मौजूद हैं। किसी बाहरी को जानने या हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि क्‍या करना है।” वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने ट्वीट में कहा, ”पैसा बोलता है। कल्‍पना भी नहीं कर सकता कि अगर आईपीएल में पाकिस्‍तानी खिलाड़ी खेल रहे होते तो अफरीदी ऐसा कमेंट करते। इसकी जगह, सबसे पहले जिसकी निंदा होनी चाहिए वो है वह वजह जिसके चलते पाकिस्‍तानी खिलाड़‍ियों को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं है- पाकिस्‍तानी आतंकियों द्वारा घुसपैठ और अलगाववादियों को पाकिस्‍तान का समर्थन। हम शांति और प्रेम की इच्‍छा रखते हैं मगर शांति दोनों तरफ से आती है।”

इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन वह हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। अफरीदी ने मंगलवार को आतंकियों से हमदर्दी वाले ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कश्मीर की स्थिति को बैचेन करने वाला बताया था और कहा था कि संयुक्त राष्ट्र भी कश्मीर की स्थिति पर चुप है जो कि चिंता का विषय है।

Dear Afridi , we wish peace and love but Peace is a two way street. pic.twitter.com/1oonVHQMqP

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 4, 2018