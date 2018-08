कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (31 जुलाई) को चेन्‍नई कावेरी अस्पताल में द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि से मुलाकात की। गांधी ने चिकित्सकों के साथ ही उनके बेटे और द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन से करुणानिधि के स्वास्थ्य की जानकारी ली। गांधी ने बाद में संवाददाताओं से कहा, “मैं यहां आकर करुणानिधि को देखना और उनके साथ खड़ा होना चाहता था। मैंने उनसे मुलाकात की। वह ठीक हैं।” गांधी ने कहा कि “94 वर्षीय करुणानिधि में तमिलनाडु की आत्मा बसी है। वह एक मजबूत इंसान हैं। उनकी हालत स्थिर है।” कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा, “उनके (करुणानिधि) साथ हमारे लंबे समय से रिश्ते रहे हैं। सोनिया जी ने करुणानिधि के परिवार को शुभकामनाएं व आदर भेजा है।”

अस्‍पताल से राहुल गांधी की तस्‍वीर सामने आने पर ट्विटर यूजर्स का एक तबका उन्‍हें निशाना बना रहा है। यूजर्स का आरोप है कि तस्‍वीर में राहुल ‘मुस्‍कुराते’ दिख रहे हैं। दक्षिण के कई यूजर्स ने भी राहुल की इस तस्‍वीर पर आपत्ति जताई और उन्‍हें लताड़ा।

