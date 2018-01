लाइव शो में बोले एंकर- करणी सेना ढूंढ़ रही मेरा घर, कुछ हुआ तो….

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर सड़कों पर करणी सेना का विरोध प्रदर्शन लोगों में खौफ पैदा कर रहा है तो अब उसे समाचार चैनलों पर भी होने वाली बहसें अखर रही हैं। अंग्रेजी समाचार चैनल सीएनएन न्यूज 18 ने दावा किया है कि करणी सेना ने फोन कर उसके वरिष्ठ पत्रकार जक्का जैकब के घर का पता और उनका मोबाइल नंबर मांगकर धमकी दी है। चैनल के ट्वीटर हैंडल पर एक छोटे से वीडियो क्लिप में जक्का जैकब भी यह बताते दिख रहे हैं कि करणी सेना ने उनके घर का पता और नंबर मांगा है, अगर ऐसी सूरत में उनके साथ कुछ होता है तो सब कुछ दर्शकों पर निर्भर करेगा। चैनल के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट के जरिये करणी सेना की इस धमकी के बारे में जानकारी दी गई है। ट्वीट में करणी सेना के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। ट्वीट में लिखा है- ”करणी सेना ने सीएनएन न्यूज 18 को फोन किया और जक्का जैकब के घर पता और फोन नंबर मांगा।” करणी सेना के आतंकवादी अब एक नेशनल टीवी के वरिष्ठ पत्रकार को धमकी दे रहे हैं।”

#BREAKING | Karni Sena calls up CNN-News18 and asks for @zakka_jacob’s residential address and phone number. Karni Sena terrorists now threatening senior journalists on national TV | #FaceoffAt9 | #KarniSenaExposed pic.twitter.com/iXJD67SH1U — News18 (@CNNnews18) January 25, 2018

पत्रकार जक्का जैकब के बारे में यह बात सामने आने पर ट्विटर पर लोगों ने उसने सहानुभूति जताई है और ढेरों कमेंट किए हैं। संजीव सदागोपालन नाम के यूजर ने लिखा- ”उन्हें बता दीजिए कि आप तमिलनाडू से हैं और चेन्नई का पता दे दीजिए और उनसे आने के लिए कहिए, उसके बाद वे ऐसा करने पर पछताएंगे।” सीमा ने लिखा- ”मुझे पूरा यकीन है कि अब आप उन लोगों के बारे में समझ पा रहे होंगे जो देश में दहशत में जी रहे हैं। क्या अब भी आप उन राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो गुंडो और लुटेरों को समर्थन करते हैं?” भास्कर ने लिखा- ”वे होते कौन हैं? इतनी आसानी से वे एंकर को धमकी कैसे दे सकते हैं? कुछ दिनों पहले उन्होंने पत्रकार स्नेहा मोरदानी को धमकी दी थी। टीवी देखने पर साफ पता चलता है कि अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो फिर पद्मावत के लिए क्यों लड़ रहे हैं? मैं इस तरह की दोहरी मानसिकता के लोगों से नफरत करता हूं।” एक यूजर लिखा- ”पीएम मोदी सहित सारे राष्ट्रवादी भाजपाई मौन व्रत धारण कर लिए हैं हिंसा पर।” इसी तरह लोगों के कमेंट की झड़ी लग गई।

बता दें कि भारी विरोध प्रदर्शन के चलते गुरुवार (25 जनवरी) को फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई। इस दौरान कई जगहों पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। गुरुवार को करणी सेना की चित्तौड़गढ़ यूनिट श्री राजपूत करणी सेना ने यहां तक एलान कर दिया कि अब वह संजय लीला भंसाली का जवाब उनकी मां पर आधारित फिल्म बनाकर देगी। फिल्म का नाम ‘लीला की लीला’ होगा।

Tell them that you are from Tamilnad & give your Chennai address & ask them to come sir ! Then they’ll regret for asking that — Sanjeevee sadagopan (@sanjusadagopan) January 25, 2018

I am sure now you understand the pain of those living in our country with fear! Will you still support those political parties those who supports goons & thugs ? — seema (@seemaadhikari) January 25, 2018

Who the hell they are? How easily giving threats to anchor? Some days back they misbehaved with @snehamordani .

It’s clear on TV, if they r not paying respect to girls then for what purpose fighting for #Padmaavat .I hate such types of double standard people. — Bhaskar (@cbrsrk) January 25, 2018

PM मोदी सहित सारे राष्ट्र्वादी भाजपाई मौन व्रत धराड़ कर लिए है इस हिंसा पर — Alex Pm Deshma (@PmDeshma) January 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App