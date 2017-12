बीजेपी के बड़े लीडर की नसीहत- मोदी के नाम पर झूठ बोलने में हर्ज नहीं, वीडियो हुआ वायरल

बीजेपी नेता के एस ईश्वरप्पा एक वीडियो को लेकर विवादों में फंस गये हैं। कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के एस ईश्वरप्पा कथित रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए दिख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर झूठ बोले में कोई बुराई नहीं है। इस वीडियो में ईश्वरप्पा कहते हुए दिख रहे हैं, ‘अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो बोलिए, लेकिन ये मत स्वीकार करिये की आप नहीं जानते हैं।’ हालांकि जनसत्ता इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दक्षिण की राजनीति में ये वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में के एस ईश्वरप्पा कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, ‘क्या आपको पता है कि वाजपेयी के शासन काल में पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी, लेकिन क्या आपने इसको देखा है? इन हालात में कहिए कि पाकिस्तान ने वाजपेयी के शासन काल में कभी हमें धमकी देने की हिम्मत नहीं की, जबकि मनमोहन सिंह के शासन काल में पाकिस्तानी सैनियों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया और उन्हें मार दिया।’

Former DyCM & BJP leader Eshwarappa has been caught on video asking BJP supporters to spread misinformation & abuse opponents.

In their #BariOluYatre, @BJP4Karnataka‘s politics of lies & deception are exposed again. #BJPMission420 pic.twitter.com/rBnlGu8ZtM

— Karnataka Congress (@INCKarnataka) December 10, 2017