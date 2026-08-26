Karnataka News: कर्नाटक में विजयपुरा से दर्दनाक खबर सामने आई है, यहां भूतनाल झील में मां और पांच बच्चे के शव तैरते हुए पाए गए। घटना की इलाके में चर्चा हो रही है। मामले में एक अधिकारी ने कि संदेह है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी, लेकिन घटना के असली कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले में पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबार्गी ने कहा कि आदर्श नगर थानाक्षेत्र में इस झील से शोभा (35) और उसके पांच बच्चों विद्या (15), सुवर्णा (13), तिप्पराया (12), सानिका (10) और विकास (6) के शव बरामद किए गए।

निंबार्गी ने मीडिया से कहा, ”ऐसा लगता है कि वे भूतनाल झील आए थे और शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली या ऐसी ही कुछ किया हो। हालांकि, असल हालात का पता फोरेंसिक, एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा।” उन्होंने आगे बताया कि बुधवार करीब पौने नौ बजे पुलिस को सूचना मिली कि झील में छह शव मिले हैं जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकाला।

पति से विवाद के बाद सुबह 6 बजे घर से निकली थी शोभा

इसके पहले विजयपुरा ग्रामीण थाने में 24 अगस्त को लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। शोभा के पति मल्लिकार्जुन जलगेरी ने पुलिस में शिकायत की थी कि घरेलू झगड़े के बाद शोभा बच्चों के साथ घर से चली गई थी।

मैं पाई-पाई जोड़कर लाया हूं मां… Swiggy बॉय ने गिफ्ट किया नया TV, बेटे का सरप्राइज देख खुशी से छलक पड़े आंसू

पुलिस के अनुसार, शोभा सुबह करीब छह बजे चार बच्चों के साथ घर से निकली थी और बाद में एक छात्रावास गई, जहां से वह अपने सबसे छोटे बच्चे, जिसे सुनने में दिक्कत थी, उसे भी साथ ले गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ”बाद में यह पता लगाने की कोशिश की गयी कि शोभा एवं बच्चे कहां हैं, लेकिन कोई सुराग या जानकारी नहीं मिली क्योंकि वे अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे।”

हॉस्टल से सुनने में अक्षम बेटे को भी साथ ले आई थी मां

शोभा की छह साल से 15 साल तक की तीन बेटियां और दो बेटे थे। निंबार्गी ने कहा कि हो सकता है कि हवा और लहरों की वजह से शव झील में एक तरफ से दूसरी तरफ बहकर चले गये हों। ऐसे में पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच करेगी। महिला के पति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,”हम इस मामले की जांच करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम है।

464 रुपये में बेच दीं किताबें-नोट्स, किलो में रद्दी के भाव बिक गए मेहनत के 4 साल; UPSC उम्मीदवार का इमोशनल पोस्ट Viral

SP बोले- हर एंगल से जांच जारी

एफएसएल रिपोर्ट भी अहम है। हम परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से भी बात करेंगे। इसलिए, हम देखेंगे कि जांच के दौरान क्या सामने आता है।” पुलिस के अनुसार शोभा का पति खेतीहर मजदूर है। पुलिस ने कहा कि शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाये गये हैं तथा मामले की जांच चल रही है।

यह भी पढ़ें- पापा, नौकरी चली गई… दुखी बेटे ने किया फोन, पिता का दिल छू लेने वाला जवाब हुआ Viral; लोगों ने कहा – ‘किंग मेंटालिटी’

पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…