कर्नाटक में एक शख्स ने शोरूम से अपनी नई कार निकाली और कुछ सेंकड में ही सड़क पर जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर दो लोग सवार थे, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फिलहाल पुलिस ने CCTV में कैद हुए इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, मामला सागर कस्बे का है।

वीडियो में दिखा रहा है कि कार घर ले जाते समय जब शोरूम से निकलते ही कार बेकाबू हो गई और एक बाइक से जा टकराई। घटना सीसीटीवी का सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह हादसा एक मारुति शोरूम के पास तब हुआ, जब एक ग्राहक नई कार की डिलीवरी ले रहा था। कार खरीदने वाला शख्स खुद गाड़ी चला रहा था और जैसे ही उसने शोरूम से बाहर गाड़ी निकाली, अचानक कार बेकाबू हो गई।

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कार सड़क किनारे लगे गार्डरेल को तोड़ते हुए सड़क से गुजर रही एक बाइक से जा टकराई। इस टक्कर में बाइक सवार और पीछे बैठा शख्स भीर रूप से घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में शोरूम के बाहर मौजूद लोग हादसे में घायल हुए लोगों को बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद लोग हैरान हैं कि आखिर कुछ सेकंड में क्या ये हो गया।

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे कार का बैलेंस बिगड़ा और वह मोटरसाइकिल से जा टकराई। हादसे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं और यह भी पता नहीं चल पाया है कि ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण कैसे खो गया।

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घायल लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है ना ही यह पता चला है कि उन्हें किस अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल सागर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ, इस बारे में और जानकारी का इंतज़ार है।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर ट्रांसजेंडर को हिरासत में लेने से पहले एक महिला पुलिस अधिकारी ने चुपचाप दूर ले जाकर उसके जेंडर (लिंग) का पता किया। महिला अधिकारी के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जा रही रही है, चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महिला पुलिस अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारी के बीच हुई शांत बातचीत ने सोशल मीडिया लोगों का ध्यान खींचा है, अधिकारी के इस बातचीत को बहुत ही समझदारी और शालीनता से संभालने की तारीफ हो रही है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…