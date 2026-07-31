चूहों के आंतक के एक से बढ़कर एक किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन कर्नाटक के तुमकुरु से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अभी तक आपने घरों में चूहों को खाने-पीने की चीजें खाते हुए देखा और सुना होगा या फिर कपड़ों और घर फर्नीचर को नुकसान पहुंचाते हुए सुना होगा, लेकिन ज्वैलरी शॉप से 10 लाख रुपये की ज्वैलरी को गायब करने की घटना शायद ही आपने कभी सुनी हो।

सीसीटीवी में कैद हुआ चूहा

जी हां, तुमकुरु से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर एक चूहे ने एक ज्वैलरी शॉप से 10 लाख रुपये के गहने ही गायब कर दिए। ज्वैलरी शॉप में गोल्ड गायब करते हुए चूहा सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसी को हैरान कर दिया।

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फुटेज में दिखा गहने गायब करता चूहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्वैलरी शॉप के मालिक को पहले इसका अंदाजा ही नहीं था कि उसकी दुकान से ज्वैलरी चूहे ने गायब की है। शॉप के मालिक ने गहने गायब होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से पहले अपनी ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो इस चौंकाने वाली घटना का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि चूहा ही दुकान से गहनों को गायब करके ले गया।

चूहे के बिल की खुदाई से मिले गहने

फुटेज देखने के बाद दुकान के मालिक को यह पता चला कि उसकी दुकान से गहने चूहे ने गायब किए हैं। इसके बाद चूहे के निशान का पीछा करते हुए उसके बिल तक पहुंचा गया और फिर चूहे के बिल की खुदाई की। चूहे का बिल खोदने के बाद वहां से गायब हुए गहने मिल गए। रिपोर्ट के मुताबिक, चूहे के बिल से 10 हीरे जड़े सोने की अंगूठियां और तीन हार बरामद किए गए।

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इस घटना ने लोगों को किया हैरान

सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो को अलग-अलग यूजर्स ने शेयर किया है। इस घटना ने लोगों को काफी हैरान कर दिया है। लोग अपने घरों में भी रखी ज्वैलरी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो को लेकर लोग फनी कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने वायरल वीडियो पर लिखा है कि चूहे के घर में शादी होगी इसलिए वो ज्वैलरी ले गया। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि यह है असली धुरंधर। एक और यूजर ने लिखा है कि चूहा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ज्वैलरी लेकर गया होगा।

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