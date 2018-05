कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सोशल मीडिया पर बीजेपी की जमकर खिल्ली उड़ रही है। येदियुरप्पा ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दो दिन बाद ही इस्तीफा दिया। राज्यपाल वजुभाई वाला ने उन्हें आनन-फानन में गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का लंबा वक्त दे दिया था। इसके खिलाफ कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, शीर्ष अदालत ने 26 घंटे के अंदर शनिवार की शाम चार बजे बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। बहुमत जुटाने में असमर्थ येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया।

विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले ही येदियुरप्पा द्वारा कुर्सी छोड़ने के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा उन्हें और बीजेपी को जमकर ट्रोल कर रहा है। येदियुरप्पा महज 55 घंटे के लिए कर्नाटक के सीएम के पद पर रहे थे, इसे लेकर लोग अजीब-अजीब से मीम्स शेयर कर रहे हैं और उससे बीजेपी की तुलना कर रहे हैं।

Never Start Celebrating Too Early .. #KarnatakaFloorTest #CongressDefeatsBJP pic.twitter.com/OrnIFqHMKH https://t.co/xPGKqkedxE

See how’s BJP Government felt in Karnataka #KarnatakaFloorTest #YeddyStepsDown pic.twitter.com/mJw6wMhHbt

#KarnatakaFloorTest : BJP right now pic.twitter.com/X6BRZheWaO

Massive Celebration in AAP office as BJP CM Yeddyurappa resigns due to fear of AAP’s honest politics. #KarnatakaFloorTest pic.twitter.com/wIZxCC1KPu

— The UnPaid Times (@UnPaidTimes) May 19, 2018