कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं। बुधवार (4 अप्रैल) को उन्‍होंने दवनगरे में व्‍यापारियों से मुलाकात की। इसी दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने रिश्‍तों के बारे में बात की। राहुल के अनुसार ‘पीएम के काम करने के तरीके में समस्‍या है।’ उन्‍होंने कहा कि पीएम के साथ उनका संवाद सिर्फ ”नमस्‍कार, कैसे हो, ठीक हैं, थैंक्‍यू…” तक सीमित रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कांग्रेस अध्‍यक्ष को ट्रोल किया जा रहा है।

राहुल ने व्‍यापारियों से बातचीत में कहा था, ”अगर नेता किसी और की सुनने को तैयार नहीं है, तो आप इस देश को नहीं चला सकते। यह एक बहुत बड़ा देश है।” उन्‍होंने कहा, ”मूल रूप से मोदी जी सिस्‍टम से इनपुट नहीं लेते। वह सेना से इनपुट नहीं लेते…. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पूर्व कांग्रेस अध्‍यक्ष और मैं, हम कांग्रेस के नेता हैं जिसके पास भारत के 20 फीसदी वोट हैं। आपको क्‍या है लगता है प्रधानमंत्री ने हमसे कितनी बार बात की होगी? मनमोहन सिंह जी हर बात (लालकृष्‍ण) आडवाणी जी को बताते थे।”

उन्‍होंने कहा, ”आपको क्‍या लगता है मोदी जी की मुझसे कितने बार बात हुई है? जीरो। प्रधानमंत्री के साथ मेरा संवाद सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित रहा है। नमस्‍कार, कैसे हो, ठीक हैं, थैंक्‍यू… मतलब ये क्‍या बकवास है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा अन्‍य नेताओं, अन्‍य पार्टियों के साथ भी होता है।”

@RahulGandhi is crying dat Modi has ignored him these 4 yrs

इसी बयान पर राहुल गांधी को कुछ यूं ट्रोल किया जा रहा है।

Lol it’s ridiculous what will Modi discuss with him ? Aloo ki factory kaise lagayen? — Connected MRI (@ExSecular) April 4, 2018

Kya tumhare Sath baithke chota bheem dekhenge Kya PM?? Pehle wale PM honge tumhare aage peeche hanji hanji karte ghumne wale. Yahan tumhari daal nahi galne wali. #ModiFor2019 — Vk (@vsunkerikar) April 4, 2018

He does not even ask “aap kaise hain?” Only Modiji shows courtesy and the conversation is over!!! It is ridiculous!!! — Neeraja Rawat Sheth (@NeerajaSheth) April 5, 2018

But #pappu did not even consult MMS when he tore th Ordinance from his PM in press.

What say @divyaspandana — ashish gupta (@4ashish2012) April 5, 2018

He is complaining because NaMo never discuss with him about the episodes of Chhota Bhim which is so favourite show for @RahulGandhi. — D. Pd. (@Diwakar22242464) April 5, 2018

Pappu's IQ = Pappu's communication with PM — The (@Chandorkar) April 4, 2018

This hillarious speech.. he looks so immatured even now. — Rajiv Bhat (@indianbyheart76) April 5, 2018

