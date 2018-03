कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख समय से पहले ट्वीट और उसके बाद डिलीट कर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय सवालों के घेरे में हैं। चुनाव आयोग कह चुका है कि वह इस प्रकरण की जांच करेगा। हालांकि मालवीय ने जो ट्वीट किया उसमें आधी जानकारी गलत दी गई थी। मालवीय ने ट्वीट में कहा था कि मतदान 12 मई को व चुनाव के नतीजों की घोषणा 18 मई को की जाएगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी.रावत ने संवाददाताओं से कहा, मतदान 12 मई को व नतीजों की घोषणा 15 मई को की जाएगी।

पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए तो अमित मालवीय ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्‍हें ट्विटर ट्रोल्‍स ने घेर लिया। मालवीय से ठीक एक मिनट पहले टाइम्‍स नाउ चैनल ने भी ऐसी ही तारीखें ‘ब्रेकिंग न्‍यूज’ की तरह चलाई थीं, उसे भी लोगों के गुस्‍से का सामना करना पड़ा।

Then why you deleted your post pic.twitter.com/4T6nw3H1if — കോയിക്കോടൻ (@KoYiKkoDaNn) March 27, 2018

EC has not announced yet, how do you know Amit? https://t.co/HYpP1d2ubZ — Zakka Jacob (@Zakka_Jacob) March 27, 2018

Times Now is showing. https://t.co/ksuRepzGiX — Amit Malviya (@malviyamit) March 27, 2018

भाजपा ने चुनाव आयोग से पहले ही कर्नाटक के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को ये सीधी चुनौती है।प्रश्न यह है-

1.क्या संवैधानिक संस्थाओं का डेटा भी भाजपा चुरा रही है?

2. क्या चुनाव आयोग श्री अमित शाह को नोटिस देगा और भाजपा के IT सेल पर FIR दर्ज करवाएगा? pic.twitter.com/mmzTjIAQqW — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 27, 2018

It was @TimesNow that announced the Karnataka poll dates before @malviyamit did. Amit's tweet is at 11:08, Times Now broke it at 11:06/11:07. pic.twitter.com/vJwkKrZOao — Pratik Sinha (@free_thinker) March 27, 2018

Now waiting for BJP IT Cell to announce results also. #KarnatakaElections2018 — N.S. Madhavan (@NSMlive) March 27, 2018

Did the @BJP4India IT cell actually announce the Election Dates in Karnataka even before the Election Commission did? Why the hell don’t they also announce the results? Before voting. — SUHEL SETH (@suhelseth) March 27, 2018

संस्कारी IT सेल के प्रमुख ने पारिवारिक चैनल का हवाला देकर कहा के मुझे वहां से जानकारी मिली… देखिए कितना पारिवारिक माहौल है… सब परिवार के अंदर चल रहा… आपस मे कितना प्यार बेशुमार….. All in the family. — Abhisar Sharma (@abhisar_sharma) March 27, 2018

Why have you deleted your original tweet announcing the election date before the EC? That tweet was not sourced to any channel. Screenshots are everywhere though https://t.co/8rc7XIaBqw — Nidhi Razdan (@Nidhi) March 27, 2018

EC hasn’t announced the poll dates yet but BJP IT Cell announces the dates !!! pic.twitter.com/FnXehsPjOu — Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) March 27, 2018

Dono side ko pehle se pata chal gaya tha.. magar poora Media ek tarah ki story bata raha.. samjhe Kejirwal kyon in sabko dalal bolta hai pic.twitter.com/Ml1sIVG7yO — Maithun (Apology) (@Being_Humor) March 27, 2018

Dono ke Peeche Timesnow ka haath hai pic.twitter.com/viB4bnfkLq — SuperStar Raj (@rajsan2017) March 27, 2018

फिर तूने delete कयूं किया — With GOP of India (@vi_vibhavjoshi) March 27, 2018

Delete kiya because the counting date is wrong.. counting date is 15th not 18th Simple And it is a simple guess of a certain news channel which he quoted in his tweet, but unfortunately one date is wrong and coincidentally one is right.@malviyamit — Arpit Sharma (@Arpit_) March 27, 2018

Bakra bhi times now ko banaya — HIMESH TRIVEDI (@TrivediHimesh) March 27, 2018

Than y did u deleted the tweet. Shame on bjp compromise everything even national security. — Amarnath(@amar129438) March 27, 2018

Why did you delete your tweet if your news was based from @TimesNow ? — Meenu Joseph (@MariaJo010194) March 27, 2018

अमित मालवीय जी comment बॉक्स में आइए और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए सच्चाई बताइए कि आपको कैसे पता चला वो राज जो आज तक कोई नहीं जान पाया — Akhil Akhilesh (@akhiltyagi397) March 27, 2018

चुनाव आयोग के अनुसार, कर्नाटक विधानसभा चुनाव अधिसूचना की तारीख 17 अप्रैल है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो केंद्र सरकार के लिए भी लागू होगी।

कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें है। विधानसभा का कार्यकाल 28 मई को समाप्त हो रहा है। वर्तमान में कांग्रेस राज्य की सत्ता में है। काग्रेस के पास 122 व भाजपा के पास 43 सीटें है।

