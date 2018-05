बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर एक्टर प्रकाश राज का तंज, बोले- 56 इंच भूल जाइए, 55 घंटे नहीं संभल सका कर्नाटक

बीते शनिवार (19 मई, 2018) को कर्टनाक विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकाम रहे कुछ घंटों के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 60 घंटों से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद मशहूर एक्टर प्रकाश राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने दो दिन तक चली कर्नाटक की राजनीति पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज ने ट्वीट कर कहा है कि कर्नाटक भगवा नहीं होने वाला है। मगर ये यह राज्य रंगीन बना रहेगा। शुक्रवार को किए ट्वीट में प्रकाश राज ने लिखा है, कर्नाटक भगवा नहीं होने वाला है लेकिन रंगीन बना रहेगा। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 56 इंच भूल जाइए, 55 घंटे भी नहीं संभाल सका कर्नाटक। प्रिय नागरिकों अब और गंदी राजनीति के लिए तैयार हो जाओ। नागरिकों के लिए खड़े रहेंगे।’ ट्वीट के आखिर में हैशटैग कर अंग्रेजी में जस्ट आस्किंग भी लिखा गया है।

बता दें कि पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। चुनाव त्रिकोणीय रहे। इसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसे 104 सीटें मिली। दूसरी नंबर कांग्रेस रहे जिसके 78 विधायक सदन में जीतकर आए। तीसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस रही। जिसे 37 सीटें मिलीं। चुनाव परिणाम स्पष्ट होते ही कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ भाजपा ने भी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।

इसपर राज्य के राज्यपाल ने भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया। कहा गया कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए सबसे बड़े दल को बहुमत साबित करने का मौका पहले दिया जाए। 104 विधायकों वाले येदियुरप्पा ने दो दिन पहले कहा कि वह सदन में बहुमत साबित कर देंगे। हालांकि शुक्रवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले येदियुरप्पा ने भावुक भाषण देते हुए कहा कि अगर राज्य में दोबारा चुनाव होंगे तो उनकी पार्टी 150 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी।

यहां देखें प्रकाश राज का ट्वीट-

KARNATAKA is not going to be SAFFRON…but will continue to be COLOURFUL….Match over before it began…forget 56 couldn’t hold on for 55 hours..jokes apart…dear CITIZENS now get ready for more muddy politics..will continue to stand for the CITIZENS and CONTINUE #justasking.. — Prakash Raj (@prakashraaj) May 19, 2018

ट्वीट पर अन्य यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, देखें-

