बीजेपी को घेरते हुए आप नेता आशुतोष ने पूछा- कोई शर्त लगाएगा? होने लगे ट्रोल

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, जिसके कारण अभी तक सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी को जहां 104 सीटें मिली हैं तो वहीं कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और जेडीएस ने साथ मिलकर राज्यपाल वाजुभाई वाला के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है तो वहीं बीजेपी की ओर से भी दावा पेश किया जा चुका है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने किसी को भी नहीं बुलाया है।

इसी सस्पेंस के बीच आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब पार्टी कांग्रेस और जेडीएस को तोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘कोई शर्त लागायेगा। बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस दोनों को तोड़ने की कोशिश करेगी। आयकर के छापे पड़ेंगे। FIR दर्ज की जाएगी। कुछ विपक्षी नेता जेल जायेंगे।’ आशुतोष के इसी ट्वीट पर ट्वीटर यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

BJP is a smart party. When it comes second in Goa much less than the magic number. Then the verdict is not ag BJP govt. But if Congress comes second in Karnataka then it’s verdict against Congress. यार, बोलो न लोग बेवक़ूफ़ हैं !! Period !!

