VIDEO: राहुल गांधी ने मेट्रो में किया सफर, लोगों ने जमकर ली सेल्फी

कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार (8 अप्रैल) को मेट्रो में सफर किया और इस दौरान लोगों ने उनके साथ जमकर सेल्फी लीं। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के मेट्रो सफर का वीडियो ट्वीट किया गया है। करीब 21 सेकेंड के इस वीडियो में राहुल गांधी काफी खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही वह लोगों के साथ सेल्फी के लिए खुद को एडजस्ट करते भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट में लिखा गया- ”कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु में मेट्रो के सफर के दौरान सेल्फी के लिए समय निकालते हैं।” ट्वीट के एक हैशटैग में जन आशीर्वाद यात्रा का जिक्र किया गया है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, 12 मई को राज्य में विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 15 मई को घोषित किए जाएंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सिद्धारमैया मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। इसी के तहत राहुल गांधी पिछले काफी समय से कर्नाटक में पार्टी के चुनावी प्रचार अभियान में सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं।

