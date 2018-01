कांग्रेस ने BJP को बताया बीफ जनता पार्टी, कहा- पर्रिकर खिलाना चाहते हैं, रिजीजू खाना चाहते हैं

कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट जारी किये गये इस ट्वीट में लिखा गया है, ‘पर्रिकर इसे आयात करना चाहते हैं, योगी इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रिजिजू इसे खाना चाहते हैं, सोम इसे बेचना चाहते हैं, बीजेपी कहती है बीफ और बिजनेस को मिक्स मत करिए, लेकिन बीफ और राजनीति को मिक्स करने में उनकी हां है, बीजेपी के पाखंड की हद हो गई है।’ इस ट्वीट के साथ कर्नाटक कांग्रेस ने एक मिनट 19 सेकेंट का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट से। इसमें फुलस्क्रीन में लिखा गया है बीफ जनता पार्टी। इसके बाद गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का जिक्र करके लिखा गया है, ‘गोवा रोज 2000 किलो बीफ का उत्पादन करता है, बाकी हमलोग अपने पड़ोसियों से लेते हैं।’ मनोहर पर्रिकर की तस्वीर पर ‘बीफ लवर’ भी लिखा गया है। इसके बाद वीडियो में केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तस्वीर है। यहां पर लिखा गया है, ‘मैं बीफ खाऊंगा, आप पूछने वाले कौन होते हैं।’

#BeefJanataParty

Parrikar wants to import it, Yogi wants to export it, Rijiju wants to eat it, Som wants to sell it.

Do not mix Beef and Business. Mixing Beef and Politics, a definite YES!

Enough of your hypocrisy @BJP4India pic.twitter.com/f6DMDzreOi

— Karnataka Congress (@INCKarnataka) January 21, 2018