कर्नाटक में बीजेपी को अपने एक नेता की हरकत की वजह से शर्मनाक और हास्यास्पद स्थिति का सामना करना पड़ा है। बीजेपी का यह नेता कर्नाटक के रायचूर जिले का है। यह शख्स पहले तो रेप और हत्या के मामले में दलित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहा था मगर 2 घंटे बाद ही एक शिक्षिका ने उस पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। अलप्पा अलदार्थी नाम का यह शख्स ग्राम पंचायत का सदस्य है। रेप की कोशिश की घटना से पहले यह शख्स देवदुर्गा में 15 साल की लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए रैली निकाली थी। पुलिस ने इस बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। यूं तो यह घटना 21 दिंसबर शाम की है। लेकिन ट्विटर पर एक शख्स ने इस वीडियो को 16 जनवरी को शेयर किया है। इस ट्वीट पर लोगों ने जबर्दस्त प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी को ट्रोल किया है। 20 घंटे में इस ट्वीट को लगभग डेढ़ हजार लोग रीट्वीट कर चुके थे। इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए शाहाब जाफरी ने लिखा है, ‘यह घटना एक पार्टी के तौर पर बीजेपी के चरित्र को दिखाती है, इसी तरह के नेताओं का पोषण ये लोग कर रहे हैं।’ एक यूजर ने लिखा है कि, ‘ये नेता गलत नहीं है यह बेटी बचाओ का पालन कर रहा था।’

BJP Leader from Karnataka arrested for attempting to rape a 24 yr old woman inside his car. The worse is yet to come. Just 2 hours before the incident, the same leader led a protest condemning the rape & murder of 15 yr old Dalit girl. Hypocrisy & shame died countless deaths! pic.twitter.com/A9SmajVtxX — Jas Oberoi (@iJasOberoi) January 16, 2018

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक शख्स ने लिखा, ‘बीजेपी के लिए बेहद शर्मनाक है।’ एक यूजर ने लिखा है, ‘यहीं है बेशर्म भक्त।’ हिन्दी फजल ने लिखा, ‘ अब तो बीजेपी खतरे में है।’ एक यूजर ने लिखा है कि इसी खबर को देखकर शर्म भी हजार मौंतें मरा होगा। एक शख्स ने राय दी है, ‘ जब समाज के रक्षक ही दरिंदों वाली सोच रखते हैं तो समाज दरिंदगी में जाना तय है।’ एक यूजर ने कहा है कि इस घटना ने बीजेपी के लोगो की सोच को जगजाहिर कर दिया है, पीएम मोदी ऐसी ही फौज पाल रखे हैं।’

The incident clearly shows BJP’s character as a party, it’s bigotry and the type of Leaders it has been nurturing.#Rapists #BJP — Shahab Jafri (@ShahabJafri55) January 17, 2018

BJP leader was not doing wrong, he was following ‘ Beti Bachao ‘ — Instigator (@Iffidel) January 17, 2018

Such a shame @BJP4India — Sudhanshu Bijalwan (@SUDBIJALWAN) January 17, 2018

These are shameless bakht — Rashid Mir (@RashidMir07) January 17, 2018

Well said !! ‘Shame died countless deaths’ !! See who is running our country — i love my country (@SyedHus50871478) January 16, 2018

now bjp is in danger — hindi fazal (@hindifazal) January 16, 2018

जब समाज के रक्षक ही दरिंदों वाली सोच रखते हैं तो समाज दरिंदगी में जाना तय है — The Democratic Step (@DemocraticStep) January 17, 2018

