एक्टर प्रकाश राज का पीएम मोदी पर निशाना- जब आप मंच से बोल रहे थे, लोग हंस रहे थे

मशहूर एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब पीएम मंच से बोल रहे थे, उस दौरान लोग उन पर हंस रहे थे। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव बेहद करीब हैं। 12 मई को 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए यहां मतदान होना है, जबकि इसके परिणाम 15 मई को आएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चुनाव जीतने के लिए पूरा दम झोंक रही है। प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। वह इस दौरान कर्नाटक के दौरे पर हैं।

मंगलवार (1 मई) को उन्होंने राज्य में अलग-अलग जगहों पर तीन रैलियां कीं। एक जगह जब वह बोल रहे थे, तो भीड़ शोर मचा रही थी। उनमें से कुछ लोग हंस भी रहे थे। बॉलीवुड एक्टर ने इसी बात पर पीएम को घेर लिया।

प्रकाश राज ने इस बाबत मंगलवार (1 मई) को एक ट्वीट किया। कहा, “प्रिय मोदी जी। आज जब आप कर्नाटक में स्टेज पर खड़े थे, तब क्या आपने लोगों को खुद पर हंसते हुए देखा था।”

बकौल एक्टर, “आपने दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के मसले पर राज्य के मुख्यमंत्री पर तंज कसा। लेकिन आपने भी तो खुद वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा था। अच्छा जरा बताएं कि आप विकास के नाम पर वोट कब मांगेंगे। सिर्फ पूछ रहे हैं।”

ये रहा प्रकाश राज का ट्वीट-

Dear Modi ji.. while u were up on stage today in karnataka.. could u hear people laughing at u when u took a dig at karnataka CM contesting in 2 constituencies … When u yourself contested from Varanasi n Vadodara.. by the way when will u seek vote on Development..#justasking pic.twitter.com/Dv49ivXvD7

— Prakash Raj (@prakashraaj) May 1, 2018